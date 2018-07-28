Организаторы АрМИ пообещали усложненную мишенную обстановку на «Авиадартс»

Организаторы обещают усложненную мишенную обстановку, увеличено число наземных целей, а сам порядок их размещения стал более замысловатым и продвинутым.

Рязани идут последние приготовления к не менее зрелищному конкурсу — «Авиадартс», первый этап которого запланирован на 3 августа. Зрителям очень полюбился этот конкурс. В прошлом году «Авиадартс» принимал Китай . На аэродроме Тайпинчуань летчики устроили настоящий праздник высшего пилотажа.

Это единственный конкурс АрМИ, где самые зрелищные кадры, по крайней мере пока, увидеть можно только в записи. Экшн-камеры «Звезды» поднимаются в небо вместе с летчиками, чтобы принести на землю видео невероятных полетов и запечатлеть их яркие победы.

Беларуси, Соревнования проводятся с 2013— го года, в этом августе в международном формате пройдут уже в пятый раз. Традиционно в них принимают участие воздушные асы из России Казахстана и Китая, которые соревнуются в пилотажном мастерстве и поражении целей управляемыми ракетами, а также свободно падающими бомбами.

Одно из любимых зрителями состязаний — военно-прикладное, то есть весь полученный опыт летчики могут использовать в реальном бою. Но, прежде чем заслужить право защищать честь своих ВВС в противоборстве с участниками из других стран, все они проходят строжайший конкурсный отбор у себя на родине.

На полигоне Погоново под Воронежем армии Западного военного округа впервые прошли соревнования «Авиадартс». Дважды конкурс принимали рязанские Дубровичи, а в прошлом году он впервые прошел в Китае на юге провинции Чанчунь, собрав огромное количество местных зрителей.

Однако где бы состязания ни проходили, верх в них неизменно одерживают российские летчики. Хотя Китай яростно рвется вперед, поддерживая интригу, неустанно совершенствует свои истребители, бомбардировщики и штурмовики с вертолетами, стараясь дотянуть их характеристики до российской планки, а мастерство летчиков отточить до уровня наших асов. Однако приблизиться к ним по непревзойденной выучке профи из Поднебесной так и не смогли.

В этом году «Авиадартс» опять принимает Рязань. От победителей всеармейского конкурса там потребуется еще больше отточенных навыков в противостоянии с участниками из других стран. Организаторы обещают усложненную мишенную обстановку, увеличено число наземных целей, сам порядок их размещения становится более замысловатым и продвинутым.