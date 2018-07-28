Совфед ратифицировал конвенцию о налогообложении с Японией

МОСКВА , 28 июл — РИА Новости . Сенаторы в субботу ратифицировали российско-японскую конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении ухода от уплаты налогов, а также протокол к ней.

Конвенция заменит действующий документ, подписанный еще правительствами СССР и Японии

Действие документа распространяется на налоги, взимаемые с общей суммы дохода или отдельных элементов дохода лиц, являющихся резидентами одного или обоих государств, включая налоги на доходы от отчуждения любого имущества и налоги на общую сумму зарплаты, выплачиваемой предприятиями.

Дивиденды, выплачиваемые компанией, являющейся резидентом РФ, резиденту Японии могут облагаться налогом в Японии, и наоборот. Одновременно предусмотрен особый режим налогообложения дивидендов от акций или аналогичных долей участия.

Также предполагается, что прибыль, полученная российским предприятием от эксплуатации морских или воздушных судов при международных перевозках, будет облагаться налогом только в России, а полученная японским предприятием — лишь в Японии.