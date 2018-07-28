Выброс воды с огромной плотины: поток, который может смыть целый город

Прорыв плотины грозит затоплением всем окружающим поселкам. Это очень серьезная опасность — к примеру, год назад под удар попал Техас, где плотина уже практически не выдерживала давления.

Но, вообще-то, на каждой плотине конструкторы предусмотрели специальный водосброс. Регулировка клапана позволяет в считанные секунды избавиться от лишней воды, обычно набранной во время паводка.

Выглядит эта ситуация потрясающе. Представьте себе невероятный объем воды, который сдерживает плотина! Одно движение руки оператора — и вся эта масса под огромным давлением сбрасывается через водосброс.