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Выброс воды с огромной плотины: поток, который может смыть целый город
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Выброс воды с огромной плотины: поток, который может смыть целый город 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Прорыв плотины грозит затоплением всем окружающим поселкам. Это очень серьезная опасность — к примеру, год назад под удар попал Техас, где плотина уже практически не выдерживала давления.
Но, вообще-то, на каждой плотине конструкторы предусмотрели специальный водосброс. Регулировка клапана позволяет в считанные секунды избавиться от лишней воды, обычно набранной во время паводка.
Выглядит эта ситуация потрясающе. Представьте себе невероятный объем воды, который сдерживает плотина! Одно движение руки оператора — и вся эта масса под огромным давлением сбрасывается через водосброс.
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