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Россия ратифицировала новую межправительственную Конвенцию с Японией
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Россия ратифицировала новую межправительственную Конвенцию с Японией 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
На пленарном заседании палаты регионов сенаторы ратифицировали Конвенцию, устраняющую двойное налогообложение доходов резидентов России и Японии.
По словам члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмата Салпагарова, конвенция применяется к налогам на прибыль организации и на доходы физлиц.
Конвенция и Протокол к ней были подписаны во Владивостоке 7 сентября 2017 года. «Конвенцией предусматривается, что она применяется к таким налогам, взимаемым в России, как налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Компетентным органом для применения Конвенции является Минфин России», — уточнил Ахмат Салпагаров.
Положениями Конвенции регулируются вопросы, касающиеся налога на доходы от недвижимого имущества, на прибыли от предпринимательской деятельности, на прибыли предприятия от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках и проч.
Конвенцией, в частности, предусмотрено, что физлицо уплачивает налоги со всех своих доходов в той стране, в которой гражданин находится свыше 183 дней в течение года. Документ также гарантирует недопущение налоговой дискриминации и определяет методы устранения двойного налогообложения.
С началом действия Конвенция прекращается действие аналогичного документа между правительствами СССР и Японии, который был подписан в Токио 18 января 1986 года.
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