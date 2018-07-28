Россия ратифицировала новую межправительственную Конвенцию с Японией

Японии. На пленарном заседании палаты регионов сенаторы ратифицировали Конвенцию, устраняющую двойное налогообложение доходов резидентов России

По словам члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ахмата Салпагарова, конвенция применяется к налогам на прибыль организации и на доходы физлиц.

Конвенция и Протокол к ней были подписаны во Владивостоке 7 сентября 2017 года. «Конвенцией предусматривается, что она применяется к таким налогам, взимаемым в России, как налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Компетентным органом для применения Конвенции является Минфин России », — уточнил Ахмат Салпагаров.

Положениями Конвенции регулируются вопросы, касающиеся налога на доходы от недвижимого имущества, на прибыли от предпринимательской деятельности, на прибыли предприятия от эксплуатации морских или воздушных судов в международных перевозках и проч.

Конвенцией, в частности, предусмотрено, что физлицо уплачивает налоги со всех своих доходов в той стране, в которой гражданин находится свыше 183 дней в течение года. Документ также гарантирует недопущение налоговой дискриминации и определяет методы устранения двойного налогообложения.

С началом действия Конвенция прекращается действие аналогичного документа между правительствами СССР и Японии, который был подписан в Токио 18 января 1986 года.