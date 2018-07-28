Пистолет-пулемет Spyra One стреляет «водяными пулями» подобно оружию пришельцев

Лето 2018-го выдалось чрезвычайно жарким, поэтому немудрено, что стартап Spyra One быстро обрел популярность. Настоящий подарок для всех, кто любит играть с водой — пистолет-пулемет для стрельбы сгустками жидкости с интерфейсом высокотехнологичного оружия из научной фантастики. Команда инженеров и дизайнеров из Мюнхена сделала больше, чем игрушку для взрослых. Spyra One использует электрический насос с цифровым управлением для заряжания емкости с водой и стрельбы ею по целям. Никаких баллонов с газом, пневматических механизмов и лишних телодвижений, автоматика все делает сама, пока не кончится заряд батарей. Он рассчитан примерно 45 циклов или 1225 выстрелов. Сбоку на корпусе, в лучших традициях космического спецназа, есть дисплей с данными и о состоянии батарей, и о количестве пуль в «обойме».

«Водяные пули», которыми стреляет Spyra One, представляют собой порции воды по 30 мл, которые при выходе из сопла растягиваются в «импульс» длиной 60 см. Такие снаряды летят дальше и гораздо точнее, чем просто струи воды, причем система всегда поддерживает стабильное давление в 2,4 бар. Каждый выстрел, а их 25 на каждую зарядку, отправляется в цель в ручном или автоматическом режиме. Отдача символическая, однако стоит учитывать вес изделия — 2,3 кг при полной заправке.

Минус Spyra One в том, что это оружие ближнего боя, эффективная дальность стрельбы всего 7-8 м, но зато оно безопасно для людей. Пополнить запас воды можно из любого источника, зарядив свое оружие в течение 14 секунд, причем здесь есть фильтр от ила и грязи в природных водоемах. Стоимость такой игрушки для взрослых составит 99 евро, в продажу она поступит к следующему лету.