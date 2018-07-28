Граждане будут наводить справки об автомобилях б/у через сайт госуслуг

Процесс проверки юридической чистоты автомобилей займет несколько минут.

Минэкономразвития поддержало законопроект Минфина , который открывает гражданам доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг. Это позволит россиянам и банкам оперативно проверять юридическую чистоту автомобилей: процесс займет несколько минут, а не дней.

Перед покупкой подержанного автомобиля необходимо проверить, не находится ли он в залоге или угоне. Сейчас сделать это можно лишь на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Сведения реестра доступны онлайн, но получить выписку можно, только обратившись к нотариусу.

Законопроектом Минфина же предлагается внести поправки в «Основы законодательства РФ о нотариате» и дать доступ гражданам к реестру движимого имущества. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что получение выписок из реестра в режиме онлайн создаст более комфортные условия для населения и банков.

Если законопроект будет принят, гражданину больше не нужно будет посещать нотариуса лично, заявили в ФНП. Выписка с подтверждающей электронной подписью нотариуса будет пересылаться в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг — ее можно будет распечатать дома.

Процесс станет проще и для банков. При выдаче займа на покупку автомобиля на вторичном рынке кредитная организация проверяет юридическую чистоту залога, в качестве которого выступает сама машина. Сейчас представителю финансовой организации после оценки авто на сайте ФНП также нужно явиться в офис нотариуса для получения выписки.

Благодаря нововведению для банков будет действовать тот же механизм, что и в случае покупки-продажи авто между гражданами напрямую. Обобщение данных об автомобиле на единой платформе повысит удобство их использования, говорят банкиры.

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