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Граждане будут наводить справки об автомобилях б/у через сайт госуслуг
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Граждане будут наводить справки об автомобилях б/у через сайт госуслуг 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Процесс проверки юридической чистоты автомобилей займет несколько минут.
Минэкономразвития поддержало законопроект Минфина, который открывает гражданам доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг. Это позволит россиянам и банкам оперативно проверять юридическую чистоту автомобилей: процесс займет несколько минут, а не дней.
Перед покупкой подержанного автомобиля необходимо проверить, не находится ли он в залоге или угоне. Сейчас сделать это можно лишь на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Сведения реестра доступны онлайн, но получить выписку можно, только обратившись к нотариусу.
Законопроектом Минфина же предлагается внести поправки в «Основы законодательства РФ о нотариате» и дать доступ гражданам к реестру движимого имущества. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что получение выписок из реестра в режиме онлайн создаст более комфортные условия для населения и банков.
Если законопроект будет принят, гражданину больше не нужно будет посещать нотариуса лично, заявили в ФНП. Выписка с подтверждающей электронной подписью нотариуса будет пересылаться в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг — ее можно будет распечатать дома.
Процесс станет проще и для банков. При выдаче займа на покупку автомобиля на вторичном рынке кредитная организация проверяет юридическую чистоту залога, в качестве которого выступает сама машина. Сейчас представителю финансовой организации после оценки авто на сайте ФНП также нужно явиться в офис нотариуса для получения выписки.
Благодаря нововведению для банков будет действовать тот же механизм, что и в случае покупки-продажи авто между гражданами напрямую. Обобщение данных об автомобиле на единой платформе повысит удобство их использования, говорят банкиры.
Источник
По материалам: ptzgovorit.ru
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