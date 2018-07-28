Совет Федерации одобрил ратификацию конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве

Члены Совета Федерации одобрили закон, ратифицирующий конвенцию о безопасности и гигиене труда в строительстве. Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы депутаты ратифицировали указанную конвенцию. Она определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве, устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны их труда. Ожидается, что ратификация поспособствует признанию достижений РФ в сфере защиты жизни и здоровья работников в сфере строительства, позволит эффективно обмениваться опытом с государствами, также ратифицировавшими данный документ.

Конвенция была принята на 75-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 20 июня 1988 г. в Женеве и вступила в силу 11 января 1991 г.