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Совет Федерации одобрил ратификацию конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве
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Совет Федерации одобрил ратификацию конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Члены Совета Федерации одобрили закон, ратифицирующий конвенцию о безопасности и гигиене труда в строительстве. Такое решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.
Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы депутаты ратифицировали указанную конвенцию. Она определяет общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, осуществляющих свою трудовую деятельность в строительстве, устанавливает минимальные требования к обеспечению охраны их труда. Ожидается, что ратификация поспособствует признанию достижений РФ в сфере защиты жизни и здоровья работников в сфере строительства, позволит эффективно обмениваться опытом с государствами, также ратифицировавшими данный документ.
Конвенция была принята на 75-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда 20 июня 1988 г. в Женеве и вступила в силу 11 января 1991 г.
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