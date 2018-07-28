Состояние поликлиники №42 возмутило ростовчан

В социальных сетях появился гневный отзыв ростовчанки, посетившей городскую поликлинику №42 по адресу улица Еременко 60/5. Жительница города пришла в ужас от открывшейся картины: удушающая жара в коридорах, отсутствие вентиляции, пожарных выходов и простого кулера. Условия были невыносимыми даже для молодой девушки и страшно даже представить, что испытывают пожилые люди. У ростовчанки сложилось впечатление, что здание строил дилетант.

Сообщение вызвало бурное обсуждения в социальных сетях, многие горожане пожаловались на состояние медицинских учреждений.