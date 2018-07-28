Власти Зеленоградска: 90 процентов домов не испытывают вообще никаких неудобств, связанных с отсутствием воды

Жара продолжает бить рекорды в Калининградской области . В эти выходные температура воздуха достигнет 30 градусов, говорят синоптики. Кто-то радуется возможности отдохнуть на курортах янтарного края, а кто-то страдает от того, что просто не может помыться. Вот в Советске за 27-миллионные долги отключают горячую воду, а в Зеленоградске и вовсе без живительной влаги люди сидят уже несколько недель. Вчера, кстати, они устроили импровизированный флешмоб на променаде. Вместе с горожанами страдают и туристы, приехавшие в Янтарный край на отдых.

На променаде в Зеленоградске импровизированный флешмоб. Люди собрались вокруг таза с самыми бесполезными сейчас вещами. Банными принадлежностями.

Люди кричат: «Воды! Воды! Воды!».

Уже которую неделю в области жара под тридцать. Многие жители и гости Зеленоградска вынуждены мыться прямо в море. В квартирах воды нет.

— Обращаемся в Водоканал и в администрацию к дежурному. На что получаем только один ответ: «Потерпите, всё рассосётся, всё наладится». Но мы семь суток без воды!

— Вот в «Волне» написано, что по часам. По часам воды нет вообще. Тоже можно пойти проверить. И дети в доме живут, и взрослые всем нужна вода. Кружки воды нет!

Татьяна Карпий, жительница Зеленоградска:

— Из-за сложившейся ситуации жители доведены до бунта, а город-курорт наш Зеленоградск прекрасный, дискредитирован.

Анна Аринушкина, гостья Зеленоградска:

— Восемь часов капает вода из крана. Капает, не струйкой идёт.

Аринушкина приехала в гости к маме с детьми. Воду подают по часам, поймать её — целый квест.

— Есть! Можно набирать. На ближайшие четыре часа.

Участники флешмоба практически приступом взяли местную администрацию.

Руслан Андронов, и.о. главы администрации Зеленоградского городского округа:

— 90 процентов, даже более, домов не испытывают вообще никаких неудобств, связанных с отсутствием воды.

Участники импровизированного совещания уверяют, что всё с точностью до наоборот. Проблемы испытывают даже жители верхних этажей многоквартирных домов.

Степан Самойлов, корреспондент:

— Освежающая, холодненькая. Большие и малые ёмкости для хранения воды неотъемлемый атрибут летнего обихода зеленоградца. Сегодня здесь хороший день: воды много хватит и чтобы намылиться, и чтобы затем смыть мыло и остаться чистым.

Сколько ещё это будет продолжаться — вопрос, который интересует всех. Местные власти обещают, что нормативное давление вернётся в водопроводные трубы Зеленоградска со следующей недели.