В России введут сбор на утилизацию велосипедов?

Минпромторг работает над введением сбора на утилизацию велосипедов. Инициативу уже поддержали в Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии. Кроме того, идею обсудят с Минприроды

Решение должно быть принято до 1 октября. Если инициатива будет одобрена, законопроект подготовят к осени 2019 года.

По приблизительным оценкам, сбор может составить до 10% от стоимости велосипеда. При этом, как и в случае с автомобилями, для отечественных производителей будет предусмотрена компенсация.

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Хотелось бы сначала все-таки увидеть некие расчеты, что у нас в стране столько-то велосипедов, столько-то покупается новых ежегодно, столько-то подлежит утилизации, но не утилизируется. Из этого же можно предполагать какие-то расчеты. Сейчас никаких расчетов нет, поэтому все это выглядит как просто еще один налог, завуалированный под утилизацию. С таким же успехом можно детские коляски утилизировать. А как это заработает? Я не думаю, что у нас откроются какие-то специальные утилизационные пункты для велосипедов. Я думаю, что возиться с утилизацией велосипедов будут какие-то особо ответственные люди, которые по каким-то своим убеждениям считают, что велосипед нехорошо выбрасывать на свалку, его надо сдать именно в утиль. А все окажется очень просто: налог будет заплачен производителем, производитель переложит этот утилизационный сбор на покупателя, велосипеды подорожают. Я думаю, что на этом все и закончится».

Иное мнение у главы Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии. По словам Павла Шмидова, без такого сбора велопром в России не поднять:

Павел Шмидов глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии «Конечной целью данных мер, которые поддерживает министерство промышленности, является создание условий для возрождения велосипедной промышленности. Сейчас в стране действуют около пяти велопроизводств различной степени локализации, которые удовлетворяют спрос процентов на 40. Производство комплектующих практически полностью находится в КНР . Если не создать условия для возрождения здесь, страна так и будет в этой сфере зависимой от китайского производителя. Наверное, это не очень хорошо, несмотря на отягощение продукта утилизационным сбором, подорожать не должно».

По мнению экспертов, с введением утилизационного сбора потребители переориентируются на продукцию отечественного производства, доля которой на рынке увеличится.