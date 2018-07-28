Матвиенко поручила проработать «конкретику» по пенсионной реформе

Спикер Совета Федерации Валентина в субботу, 28 июля, поручила комитету по социальной политике проработать предложение сенатора Людмилы Нарусовой подготовить анализ по регионам о продолжительности жизни населения и хронических заболеваниях у граждан старше 55 лет.

«Все предложения, мысли, идеи, которые волнуют наших граждан, должны быть рассмотрены. Каким будет рынок труда, смогут ли они получить трудоустройство, не будут ли их увольнять. Валерий Владимирович, внимательнейшим образом рассмотрите предложения сенаторов и подготовьте позицию комитета», — заявила Матвиенко.