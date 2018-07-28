Ещё
Коммунальщики Самары модернизировали «пирамиду позора». Она стала «летающей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики Самары модернизировали «пирамиду позора». Она стала «летающей» 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
Коммунальщики Самары придумали эффективный метод борьбы со злостными неплательщиками услуг ЖКХ. С мая 2018 года в этих целях они используют специальную трехтонную «пирамиду позора». Перед домами должников устанавливают бетонную плиту полутораметровой высоты и ширины. На грани пирамиды нанесены надписи: «Здесь живет должник», «Долг за воду оплатите», «Вы должны».
Как показала практика, после установки такой «пирамиды позора» долги перед коммунальщиками быстро погашались. Начиная с мая такие пирамиды выставлялись у 82 частных домов и зданий организаций, после чего были оперативно погашены долги более чем на 1 млн рублей, сообщает ТАСС. И вот в начале июля пирамида была украдена. Но коммунальщики не растерялись. Одному из должников перед окнами поместили облегченную версию «пирамиды позора». Поднятая на автокране пирамида будет висеть перед окнами проживающего на втором этаже неплательщика по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит долг.
Общий долг жителей и предприятий Самары за услуги ЖКХ по итогам первого полугодия 2018 года составляет 1 млрд 447 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года сумма выросла на 10%..
N24.ru: последние новости
В Новосибирске прокуратура проводит проверку после исчезновения самолета В Краснодарском крае устраняют последствия сильного ливня. ВИДЕО СМИ: Силовики проводят обыски в правительстве Курганской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян73
Кобзон впал в кому132
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг379
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением51
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение47
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение