Коммунальщики Самары модернизировали «пирамиду позора». Она стала «летающей»

Коммунальщики Самары придумали эффективный метод борьбы со злостными неплательщиками услуг ЖКХ. С мая 2018 года в этих целях они используют специальную трехтонную «пирамиду позора». Перед домами должников устанавливают бетонную плиту полутораметровой высоты и ширины. На грани пирамиды нанесены надписи: «Здесь живет должник», «Долг за воду оплатите», «Вы должны».

Как показала практика, после установки такой «пирамиды позора» долги перед коммунальщиками быстро погашались. Начиная с мая такие пирамиды выставлялись у 82 частных домов и зданий организаций, после чего были оперативно погашены долги более чем на 1 млн рублей, сообщает ТАСС . И вот в начале июля пирамида была украдена. Но коммунальщики не растерялись. Одному из должников перед окнами поместили облегченную версию «пирамиды позора». Поднятая на автокране пирамида будет висеть перед окнами проживающего на втором этаже неплательщика по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит долг.

Общий долг жителей и предприятий Самары за услуги ЖКХ по итогам первого полугодия 2018 года составляет 1 млрд 447 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года сумма выросла на 10%..