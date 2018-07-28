В РПЦ заявили, что Крещение Руси предопределило весь путь славянской цивилизации

МОСКВА , 28 июля. / ТАСС /. Крещение Руси изменило облик славянской цивилизации и предопределило путь ее развития, говорится в послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской православной церкви в связи с 1030-летием Крещения Руси. Документ был зачитан в субботу на литургии на Соборной площади Кремля, также его в этот день будут оглашать во всех православных храмах разных стран.

"Крещение Руси навсегда изменило облик всей славянской цивилизации и предопределило дальнейший путь ее развития. Это был действительно решительный поворот от тьмы к свету, от хождения во мраке ложных идей и представлений к обретению богооткровенной истины и спасению, — говорится в послании. — Славянский мир стоял как бы на перепутье между добром и злом, являя то благородные качества души, то страшную бездну тьмы. Требовался решительный и твердый шаг, чтобы сделать, наконец, этот судьбоносный выбор, и сей выбор делает святой равноапостольный князь Владимир", — говорится в послании.

"Приобщение к православной духовности стало мощным импульсом и для развития самобытной восточнославянской культуры. Религиозный выбор князя Владимира был, кроме того, и выбором образа мышления, христианского уклада общественной жизни и стиля культуры. Это был выбор цивилизационного пути", — отмечается в документе.

По словам авторов послания, после Крещения Русь «всегда старалась созидать свое бытие на основании высоких христианских идеалов», несмотря на сложные перипетии истории, «несмотря на все ошибки, уклонения и даже падения».

"Но не принадлежность к православной культуре лишь по рождению делает нас христианами. Быть православным христианином — это не дань традиции из «любви к отеческим гробам» и национальной истории. Быть православным христианином — это в первую очередь сознательный выбор жизненного пути", — отмечается в послании. Его авторы призвали современных россиян «быть не слышателями только, но исполнителями слова».