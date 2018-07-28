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В Краснодаре тучи заслонили «Кровавую луну»
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В Краснодаре тучи заслонили «Кровавую луну» 

Новая Кубань 29 минут назад
Краснодар. 28 июля — Новая Кубань. В ночь с 27 на 28 июля россияне смогли наблюдать за самым продолжительным лунным затмением XXI века. Так называемая «кровавая луна» на 4 часа зависла над планетой.
В Краснодаре за редким астрономическим явлением помешала наблюдать непогода. Накануне в городе было объявлено экстренное предупреждение по ливневому дождю. Ближе к вечеру небо над краевой столицей заслонили тучи.
Однако в Краснодаре желающие могли посмотреть на лунное затмение в обсерватории Кубанского государственного университете, где для этого созданы все условия. Здесь в пятницу вечером собрались ученые и студенты.
Другим жителям Кубани повезло больше. В социальных сетях были опубликованы фотографии с «кровавой луной», присланные подписчиками из Белореченска, Усть-Лабинска, и городов Черноморского побережья.
К слову, накануне затмения житель Сочи заявил, что собрал телескоп специально для просмотра «Кровавой луны» и пригласил жителей и гостей курорта на площадь перед цирком, где он собирался установить прибор.
Стоит отметить, что в этот раз лунное затмение совпало с другим редким астрономическим явлением — Великим противостоянием Марса.
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