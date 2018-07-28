В Краснодаре тучи заслонили «Кровавую луну»

Краснодар . 28 июля — Новая Кубань. В ночь с 27 на 28 июля россияне смогли наблюдать за самым продолжительным лунным затмением XXI века. Так называемая «кровавая луна» на 4 часа зависла над планетой.

В Краснодаре за редким астрономическим явлением помешала наблюдать непогода. Накануне в городе было объявлено экстренное предупреждение по ливневому дождю. Ближе к вечеру небо над краевой столицей заслонили тучи.

Однако в Краснодаре желающие могли посмотреть на лунное затмение в обсерватории Кубанского государственного университете, где для этого созданы все условия. Здесь в пятницу вечером собрались ученые и студенты.

Другим жителям Кубани повезло больше. В социальных сетях были опубликованы фотографии с «кровавой луной», присланные подписчиками из Белореченска Усть-Лабинска , и городов Черноморского побережья.

К слову, накануне затмения житель Сочи заявил, что собрал телескоп специально для просмотра «Кровавой луны» и пригласил жителей и гостей курорта на площадь перед цирком, где он собирался установить прибор.

Стоит отметить, что в этот раз лунное затмение совпало с другим редким астрономическим явлением — Великим противостоянием Марса.