Наркоманы-ударники в Костроме поразили своей работоспособностью

Наркодилеры заполонили Костромскую область тайниками с наркотиками, узнал KOSTROMA.TODAY. Им теперь сулят внушительные сроки.

По информации пресс-службы Костромского районного суда, молодые люди, которым ещё не исполнилось и 25 лет, вместе промышляли распространением наркотиков.

Занимались они этим по всей Костромской области с зимы 2016 года по лето 2017 года. Клиенты находили их в интернете. Вместе команда сработалась так хорошо, что в месяц делали по 500 закладок с «солями» и «спайсами».

Полицейские уже посадили одного из них за решётку, а 26 июля суд приговорил и второго члена группы к 14 годам строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей.

Третий дилер пустился в бега. Полиция его пока что не разыскала.