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Наркоманы-ударники в Костроме поразили своей работоспособностью
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Наркоманы-ударники в Костроме поразили своей работоспособностью 

Kostroma.Today 29 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Наркодилеры заполонили Костромскую область тайниками с наркотиками, узнал KOSTROMA.TODAY. Им теперь сулят внушительные сроки.
По информации пресс-службы Костромского районного суда, молодые люди, которым ещё не исполнилось и 25 лет, вместе промышляли распространением наркотиков.
Занимались они этим по всей Костромской области с зимы 2016 года по лето 2017 года. Клиенты находили их в интернете. Вместе команда сработалась так хорошо, что в месяц делали по 500 закладок с «солями» и «спайсами».
Полицейские уже посадили одного из них за решётку, а 26 июля суд приговорил и второго члена группы к 14 годам строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей.
Третий дилер пустился в бега. Полиция его пока что не разыскала.
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