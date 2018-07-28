Минувшим вечером жители России могли наблюдать крупнейшее лунное затмение столетия. Его продолжительность составила 3 часа 56 минут. Любительские фотографии и видео астрономического явления уже начали появляться в социальных сетях. Наиболее активно снимки выкладывают жители Крымского полуострова, Казани и Москвы. Однако калининградцам удалось запечатлеть «кровавую Луну» в движении. Согласно расчётам астрономов, всего в 21-м веке произойдет 225 лунных затмений. Ближайшее из них случится 21 января следующего года.