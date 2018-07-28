Ещё
Калининградцам удалось запечатлеть «кровавую Луну» в движении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградцам удалось запечатлеть «кровавую Луну» в движении 

Вести Калининград 34 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Минувшим вечером жители России могли наблюдать крупнейшее лунное затмение столетия. Его продолжительность составила 3 часа 56 минут. Любительские фотографии и видео астрономического явления уже начали появляться в социальных сетях. Наиболее активно снимки выкладывают жители Крымского полуострова, Казани и Москвы. Однако калининградцам удалось запечатлеть «кровавую Луну» в движении. Согласно расчётам астрономов, всего в 21-м веке произойдет 225 лунных затмений. Ближайшее из них случится 21 января следующего года.
Вести Калининград: последние новости
В Калининградской области побили рекорд по урожаю ягод Власти Калининграда объявили конкурс на концепцию Правой Набережной В Калининградской области прошла спартакиада среди осужденных
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин48
Лавров ответил на требование Армении185
Решена судьба визовых центров в России30
В Госдуме обрадовали россиян172
«От смеха читать не смог»: что не так с украинским учебником277
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение