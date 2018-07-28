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Совет Федерации одобрил закон об унификации структур по военной подготовке в вузах
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Совет Федерации одобрил закон об унификации структур по военной подготовке в вузах 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Верхняя палата парламента одобрила закон, предусматривающий создание в высших учебных заведений структурных подразделений военной подготовки единого вида. Такое решение принято в ходе заседания Совета Федерации.
Ранее указанный закон приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
Документом предусматривается замена существующих ныне видов структурных подразделений военной подготовки на военные учебные центры.
При этом предусматривается особый порядок вступления в силу данного федерального закона. Это обусловлено необходимостью проведения мероприятий по ликвидации существующих в настоящее время при вузах факультетов военного обучения, военных кафедр, учебных военных центров и созданию на их базе военных учебных центров.
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