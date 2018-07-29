Стало известно, как миллиардеры выбирают страну для жизни

Оказывается, налоговый фактор остается за пределами внимания богатейших людей мира.

Обладатели миллиардов предпочитают выбирать для проживания те страны, которые, во-первых, соответствуют высокому уровню безопасности на территории. Также учитываются критерии уровней коррупции и неравенства в обществе. А вот уровень налогов, как оказалось, практически не играет никакой роли. Это стало известно из исследования, которое анализировал Владимир Попов , главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН

В своей работе Попов опирался на информацию глобального рейтинга миллиардеров журнала Forbes . Использовались также распределение средств по кэффициенту Джини, объем ВВП стран, уровень преступности и даже Всемирный рейтинг счастья.

Владимир Попов подвел итог: налоговая ставка и концентрация богачей практически не зависят друг от друга. По словам исследователя, миллиардеры, способные позволить себе абсолютно все, вполне могут нанять экспертов, которые обеспечат им низкие или и вовсе нулевые ставки налога — это делается с помощью юридических лазеек в законодательном кодексе. Вот почему налоговый фактор остается за пределами внимания богатейших людей мира при выборе страны для реализации своей деятельности.

Попов пришел к выводу, что зависимость между налоговой ставкой и концентрацией богачей является весьма незначительной. По мнению исследователя, это связано с тем, что миллиардеры могут себе позволить нанять специалистов, которые обеспечивают им низкие или даже нулевые ставки налогов с помощью различных лазеек в законодательстве.

Кувейте и Более того, в Бахрейне Омане , где на доходы физлиц низкие или даже нулевые налоги, концентрация миллионеров и миллиардеров гораздо ниже, чем, например, в Дании Ирландии и Германии, хотя там НДФЛ практически невероятно высок.

Больше всего богачи интересуются низким уровнем неравенства в области финансов, а также высоким качеством жизни. Страны с соответствующими характеристиками с удовольствием принимают все больше миллиардеров ежегодно, сообщает РБК.