В саратовском поселке пожаловались на растаскиваемый собаками мусор 

Жители саратовского поселка Тепличный пожаловались, что на улицах у них лежат «горы мусора», который также растаскивают собаки. Пост с рассказом о сложившейся ситуации опубликовала сегодня, 27 июля, в группе «Заводской онлайн» пользовательница «ВКонтакте» Алена Хухлянская.
«Поселок Тепличный просто зарылся в мусоре, кругом горы мусора», — негодует местная жительница.
На представленных фотографиях видны мусорные контейнеры, доверху заполненные отходами. Вокруг них уже начали формироваться свалки.
Одна из участниц дискуссии заметила в комментариях, что после размещения в их районе объявления о повышения тарифа на вывоз ТБО до 120 рублей с человека «за эти деньги они сами его забирать из квартиры должны».
Напомним, директор регионального оператора по управлению отходами Михаил Андреев проинформировал, что, в зависимости от величины населенного пункта, стоимость сбора отходов предположительно будет варьироваться в суммах 120, 85 и 65 рублей с человека.