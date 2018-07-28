В саратовском поселке пожаловались на растаскиваемый собаками мусор

Жители саратовского поселка Тепличный пожаловались, что на улицах у них лежат «горы мусора», который также растаскивают собаки. Пост с рассказом о сложившейся ситуации опубликовала сегодня, 27 июля, в группе «Заводской онлайн» пользовательница «ВКонтакте» Алена Хухлянская.

«Поселок Тепличный просто зарылся в мусоре, кругом горы мусора», — негодует местная жительница.

На представленных фотографиях видны мусорные контейнеры, доверху заполненные отходами. Вокруг них уже начали формироваться свалки.

Одна из участниц дискуссии заметила в комментариях, что после размещения в их районе объявления о повышения тарифа на вывоз ТБО до 120 рублей с человека «за эти деньги они сами его забирать из квартиры должны».