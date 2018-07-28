Торговля в Поволжье в Средние века 

Москва, 28 июля — «Вести. Экономика» В эпоху Средневековья Поволжье, расположенное на пересечении важнейших торговых путей, играло огромную роль в международной торговле. О центре торговли Хазарского каганата, о караванной торговле на территории Улуса Джучи, а также — кто такие рахдониты — в совместном проекте Вестифинанс и журнала «Бюджет». В VII—X веках большая часть Поволжья входила в состав Хазарского каганата, средневекового государства, созданного кочевым народом — хазарами. Центр государства первоначально располагался в приморской части Дагестана, а позже был перенесен в низовья Волги. Часть правящей элиты Хазарии приняла иудаизм. В то время в развитии торговли большую роль играли странствующие еврейские купцы рахдониты, которые смогли создать первую в истории постоянную торговую сеть, простиравшуюся от Китая до Западной Европы. От хазар к монголам О торговле домонгольского периода больше известно по данным письменных источников (в основном восточных), чем по археологическим находкам. По дошедшим до нас сведениям торговые пути Нижнего Поволжья в VII–X веках контролировались хазарами. Они облагали иностранных купцов пошлинами, что и составляло их прибыль. В IX–X веках ситуация стала меняться — контроль Хазарского каганата над торговлей стал ослабевать. На Нижней Волге значительным стало присутствие русских торговцев, которые при случае занимались также и военными захватами. В X веке арабские авторы называли Волгу Нахр ар-Рус ("Русская река"), поскольку русские суда стали наиболее часто использовать водный путь по Волге. Русские купцы, спускаясь по реке, доходили до Багдада. По имеющимся данным, русские торговые и военные суда ходили по Волге и в XII веке. Центром торговли в хазарский период была столица Хазарского каганата — город Итиль в дельте Волги. Археологам до сих пор не удалось обнаружить хоть что-то, связанное с этим городом (возможно, что этот город назывался по-разному). Вместе с тем письменные источники свидетельствуют о большом торговом значении города Итиля, где постоянно пребывали мусульманские, христианские, еврейские купцы. Торговля была в основном транзитной. По сообщениям восточных авторов, в стране хазар на экспорт производился в основном рыбий клей. Арабским географам X века также принадлежит много сообщений о транзитной торговле, которая велась через земли хазар. По сведениям географа Шамсуддина Мухаммада ибн Ахмада ал-Макдиси, из Булгара в Хорезм везли «меха соболей, горностаев, хорьков, ласок, куниц, лисиц, бобров, зайцев и коз, также свечи, стрелы, кору белого тополя, высокие шапки, рыбий клей, рыбьи зубы, касторовое масло, амбру, выделанные лошадиные кожи, мед, лущеные орехи, соколов, мечи, панцири, березовую кору, славянских рабов, баранов, коров». Средневековые авторы говорят о том, что наибольшее место занимала на Великом Волжском пути торговля мехами и рабами (славянами, булгарами, буртасами, печенегами и пленниками из других народов). Находки сасанидских, куфических и византийских монет в Нижнем Поволжье также свидетельствуют о транзитной торговле в домонгольский период. После разгрома арабами Итиля в X веке торговля перемещается в Саксин, который остается важнейшим торговым центром до монгольского завоевания. Город Саксин, по данным последних археологических исследований, может быть отождествлен с Самосдельским городищем в дельте Волги, которое являлось центром транзитной торговли. При раскопках Самосдельского городища был обнаружен ряд предметов, свидетельствующих о его торговых связях. Очевидно, что в городе в XI–XIII веках существовала булгарская торгово-ремесленная фактория. Саксин часто упоминается и в восточных письменных источниках как важный торговый центр, куда прибывали купцы из Баку, Дербента, Хорезма, Табаристана, Ирака, Сирии, Хорасана и Индии. По сведениям Ибн Исфандийара, ежегодно перевозку между Саксином и северным Ираном осуществляли около 400 больших морских кораблей. Наиболее подробные сведения об этом торговом центре имеются у арабского путешественника XII века ал-Андалузи-ал-Гарнати, который проехал Поволжье от устья и до Булгара и прожил несколько лет в Поволжье. Ал-Гарнати сообщает о тысячах купцов из Магриба и из других стран, которых он видел в Саксине. Торговые связи этого средневекового города осуществлялись как по Волге (с Булгаром и другими землями), так и по Каспийскому морю (с Хорезмом, Закавказьем). Бум потребительского спроса Бурное развитие торговли связано с золотоордынским периодом (особенно с XIV веком). Письменные источники и данные археологии ярко свидетельствуют об оживленной караванной торговле на территории Улуса Джучи (Золотая Орда). Золотоордынские города во многом были обязаны караванной торговле, особенно благоприятной в период правления золотоордынских ханов Узбека и Джанибека. Двумя важнейшими международными торговыми путями, проходившими по территории Нижнего Поволжья, были Великий Волжский путь (по линии север — юг) и северное ответвление Великого Шелкового пути (по линии запад — восток через Тану — Хаджи-Тархан — Сарай — Сарайчук — Хорезм). Топография торговых путей Улуса Джучи слабо изучена археологически. На отрезке между Сарайчуком и Хорезмом, в районе Устюрта выявлены остатки серии караван-сараев золотоордынского времени. Можно предполагать, что подобные сооружения были и на других участках торговых путей (в том числе и в Нижнем Поволжье), ведь среднестатистические нормы дневных переходов эпохи Средневековья составляли около 30 километров. Монетное обращение в домонгольский период было не особо развито. Однако с возникновением Золотой Орды ситуация несколько поменялась. В монетное обращение Улуса Джучи проникали золотые, серебряные и медные иноземные деньги. Обычно серебряные иноземные монеты в небольшом количестве попадаются в составе кладов, но встречаются и так называемые привезенные клады, полностью состоящие из иноземных монет — иранских или среднеазиатских. Большинство иноземных монет датируется XIV веком — временем расцвета Золотой Орды. На основании этих данных, а также сведений письменных источников первая половина XIV века может считаться временем расцвета торговли в средневековом Нижнем Поволжье. Курс на Восток Тесными были торговые связи Золотой Орды со странами Ближнего и Среднего Востока. Известно о пребывании золотоордынцев в мамлюкском Египте и других странах Востока. Эти связи осуществлялись по водному пути, а также через Кавказ. По данным персидских источников, «из Сарая-Берке до Махмудабада Арранского и Гуштасфи ездили на арбах». В Египет вывозились рабы, а в Иран — меха. С Ближнего Востока доставляли поливную керамику и стеклянные лампы, шелковые ткани и другие предметы. Наибольшее количество восточных иноземных монет приходится на чекан Ирана и Закавказья (главным образом это серебряные монеты Хулагуидов] и Джелаиридов). Оживленными были торговые связи Хорезма и Поволжья. Из Средней Азии часто привозили тальковые сосуды. Встречаются в Нижнем Поволжье монеты, чеканенные при Джагатаидах и Тимуридах в Средней Азии (чаще всего монеты с именами джагатаидского султана Суюргатмыша и амира Тимура, хана Махмуда и амира Тимура). Связи со Средней Азией осуществлялись по караванным путям через Урал и Устюрт, а также по Каспийскому морю. Без европейцев не обошлось Торговцы и католические миссионеры, отправлявшиеся в Центральную Азию, Индию и Китай, также следовали через Нижнее Поволжье. Подтверждением присутствия европейских торговцев могут служить недавние находки на Селитренном городище серии свинцовых пломб западноевропейского происхождения, очевидно, предназначенных для торговли тканями. Находки керамики также свидетельствуют о торговых связях Нижнего Поволжья с Причерноморьем и Средиземноморьем (поливная посуда, а также амфоры, свидетельствующие о поступлении в Поволжье масла и вин). В Причерноморье и Средиземноморье из Поволжья вывозили рыбу (особенно осетровых пород), меха, икру. Письменные источники сообщают о продаже рабов из Улуса Джучи в Средиземноморье. На Нижней Волге известны отдельные находки западноевропейских и византийских монет. Из русских земель в Золотую Орду поступали стеклянные браслеты, перстни, янтарь, серебро. В конце XIV–XV веков наблюдается проникновение русских монет и монет с русскими надчеканками на территорию Золотой Орды. На Русь поступали поливная керамика, бусы, золотоордынские монеты и другие предметы. Активными были торговые связи с Индией (с территории Золотой Орды вывозили лошадей, шкурки пушных зверей). Из Делийского султаната в Поволжье привозили золотые монеты (известны как среди отдельных находок, так и в составе кладов), слоновую кость, раковины каури, кораллы. Трансазиатская дорога огромной протяженности в начале XIV века породила невиданную ранее серию западноевропейских путешествий. По мнению историков, в XIV веке Сарай был известен в западном мире как Константинополь и Александрия веком раньше. Сарай был не только столицей Улуса Джучи, но и крупнейшим торговым центром, особенно в первой половине XIV века. К сожалению, сведения о столице Золотой Орды в письменных источниках (арабских, персидских, тюркских, западноевропейских) немногочисленны. Наиболее подробно о Сарае пишут арабские авторы — Ибн-Баттута, Ибн Арабшах и ал-Омари. Тем большее значение приобретают данные из других видов источников — археологических и нумизматических. При раскопках Селитренного городища (место города Сарая) были зафиксированы археологические следы, свидетельствующие о многочисленных торговых связях столицы Золотой Орды. Находки китайской, иранской и западноевропейской керамики — яркое свидетельство того, что когда-то здесь велась бойкая торговля. На городище было найдено огромное количество джучидских (а также в отдельных случаях и иноземных) монет. Есть сведения и о том, что в Сарае был обширный невольничий рынок. Сарай находился на месте пересечения северного отрезка Великого Шелкового пути, связывавшего Западную Европу с Китаем (известный труд «Торговая практика» флорентийца Ф. Б. Пеголотти дает подробное описание этой части пути), и Великого Волжского пути. Город Сарай и другие города Нижнего Поволжья отмечены на ряде западноевропейских карт XIV–XV веков. На известном Каталонском атласе 1375 года, созданном за тысячи километров от Великой степи, рядом с рисунком каравана имеется надпись: «Этот караван вышел из Сарая, чтобы отправиться в Китай». Информация о Сарае доходила даже до Англии. В известных Кентерберийских рассказах Джеффри Чосера говорится, что «в татарском граде Сарра проживал царь, нередко с Русью воевал» (действие одного из рассказов происходит в Сарае). По информации средневекового автора Филиппа де Мезире, город Сарай в четыре раза превосходил Каир.
Селитренное городище
Большое торговое значение имели также такие города, как Хаджи-Тархан (ныне Астрахань), Гюлистан, Укек и другие. Город Хаджи-Тархан играл заметную роль в экономической жизни Золотой Орды. Здесь пересекались сухопутные и водные торговые пути, которые из Хорезма, Кавказа и Причерноморья вели на север, в сторону Сарая. Существовал сухопутный торговый путь из Таны (Азова) в Хаджи-Тархан. Флорентийский купец Франческо Бальдуччи Пеголотти (1338–1342 годы) сообщает об оживленной торговле между Хаджи-Тарханом и другими городами. Упадок торговых путей Нижнего Поволжья Однако, уже во второй половине XIV века из-за войн объемы торговли сокращаются. Еще больше ситуация с торговлей ухудшается в XV веке, хотя есть свидетельства о торговых операциях на территории Нижнего Поволжья и в XV веке. Например, в 1438 году Сарай посетил ширазский купец Шамс ад-Дин Мухаммед. Факт посещения и успешной торговли в Сарае купца из Шираза неоднократно привлекал внимание исследователей и комментировался ими. Этот источник свидетельствует, что Сарай в первой половине XV века еще продолжал сохранять важное торговое значение, однако объем выпуска монет в это время значительно сократился. Упадок волжской торговли наступил в XV веке в связи с междоусобными войнами в Поволжье и распадом Золотой Орды. Города пришли в упадок, торговые пути стали небезопасны. Новый подъем торговли по волжскому пути начался уже в XVI веке и был связан с вхождением этой территории в состав растущего российского государства. Александр ПАЧКАЛОВ, доцент кафедры «Экономическая история и история экономических учений» Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат исторических наук