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Перевозка грузов по Севморпути выросла вдвое
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Перевозка грузов по Севморпути выросла вдвое 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Правда, при этом в 1,6 раза сократилось количество судов, сопровождаемых атомными ледоколами.
— Это связано с тем, что по Севморпути вместо небольших судов стали чаще ходить крупные танкеры-газовозы, вмещающие до 80 тысяч тонн груза, — отметил советник генерального директора предприятия Леонид Ирлица.
Такая тенденция существует уже не первый год. За 2017-й рост грузоперевозок по СМП составил 20 процентов по отношению к 2016 году. Предполагается, что рост грузопотока сохранится в течение многих лет и к 2025-му достигнет 80 миллионов тонн. Основным грузом, перевозимым по Севморпути, станет минеральное сырье, добытое на шельфе арктических морей.
Но для того, чтобы эти планы осуществились, предстоит решить немало проблем, отмечают аналитики. Для того чтобы СМП работал нормально, необходимо значительно увеличить количество судов арктического класса. По оценкам рабочей группы развития Арктики и Северного морского пути при правительстве РФ, к действующим судам нужно добавить как минимум 20, при этом строительство каждого подобного судна обходится примерно в 80 миллионов долларов. Кроме того, транзитные перевозки не слишком выгодны России, полагает отраслевой аналитик, доктор экономических наук Анна Мейзер. Многие суда используют транзит по Северному морскому пути, не заходя в российские порты. Однако Россия при этом все равно обязана обеспечивать суда информацией по навигационной и гидрометеорологической обстановке, быть готовой к аварийно-спасательным работам, оказывать услуги связи и в случае необходимости ликвидировать нефтяные разливы. Это большие расходы, которые окупятся далеко не всегда. По мнению эксперта, развивать перевозки по СМП необходимо, но главной целью этого должен быть не транзит иностранных судов, а развитие внутренних арктических территорий России.
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