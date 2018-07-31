Перевозка грузов по Севморпути выросла вдвое

Правда, при этом в 1,6 раза сократилось количество судов, сопровождаемых атомными ледоколами.

— Это связано с тем, что по Севморпути вместо небольших судов стали чаще ходить крупные танкеры-газовозы, вмещающие до 80 тысяч тонн груза, — отметил советник генерального директора предприятия Леонид Ирлица.

Такая тенденция существует уже не первый год. За 2017-й рост грузоперевозок по СМП составил 20 процентов по отношению к 2016 году. Предполагается, что рост грузопотока сохранится в течение многих лет и к 2025-му достигнет 80 миллионов тонн. Основным грузом, перевозимым по Севморпути, станет минеральное сырье, добытое на шельфе арктических морей.