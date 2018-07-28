Грузооборот Севморпути к 2035 году может составить 155,5 млн тонн

ВЛАДИВОСТОК , 28 июля. / ТАСС /. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) к 2035 году, согласно прогнозу, составит 155,5 млн тонн. Об этом, выступая на сессии первого Международного дальневосточного морского салона во Владивостоке, сообщил исполняющий обязанности вице-президента по гражданскому судостроению " Объединенной судостроительной корпорации " (ОСК) Игорь Шакало.

"Согласно прогнозу грузопотока по СМП, по данным компаний-недропользователей, к 2025 году грузопоток составит 66,7 млн тонн, к 2030 году — уже 115,5 млн тонн и к 2035 прогнозируется 155,5 млн тонн. Основными видами грузов для перевозки в порядке значимости являются СПГ, уголь, нефть, металл. Основное направление перевозки груза — Азиатско-Тихоокеанский регион в пропорциях примерно 3 к 7", — сказал Шакало.

По его словам, за восемь месяцев работы в акватории СМП с декабря 2017 года по июль 2018 года ледоколы «Атомфлота» обеспечили безопасную проводку 253 судов суммарной валовой вместимостью почти 11 млн тонн. «За декабрь 2016 — июль 2017 года значение 55,6 млн тонн, то есть нарастили объем перевезенного груза почти в два раза. При этом стоит обратить внимание на то, что количество судов уменьшилось, это говорит о тенденции к росту валовой вместимости и размерения судов», — сказал Шакало.

Еще одной тенденцией, по его словам, является расширение сроков навигации, прежде всего в восточном направлении, появление круглогодичной навигации на всей акватории Северного морского пути.