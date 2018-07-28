Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

Об этом сообщил в своем Facebook один из авторов инициативы Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что авторы законопроекта по-прежнему убеждены в правильности идеи и будут добиваться ее законодательного оформления. К обсуждению аккредитации визовых центров они планируют вернуться в ходе осенней сессии нижней палаты парламента.

Косачев подчеркнул, что намерения закрывать визовые центры не было. Однако авторы инициативы не могут не учитывать «информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров».

Законопроект об обязательной аккредитации визовых центров внесли в Госдуму 14 июля. Документ предполагает, что операторы для получения аккредитации должны иметь филиалы не менее чем в 20 субъектах РФ , при этом максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не может превышать 20%.