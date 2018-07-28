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Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
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Законопроект об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы 

BFM.RU 1 час назад
Фото: News.ru
Об этом сообщил в своем Facebook один из авторов инициативы Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Он отметил, что авторы законопроекта по-прежнему убеждены в правильности идеи и будут добиваться ее законодательного оформления. К обсуждению аккредитации визовых центров они планируют вернуться в ходе осенней сессии нижней палаты парламента.
Косачев подчеркнул, что намерения закрывать визовые центры не было. Однако авторы инициативы не могут не учитывать «информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров».
Законопроект об обязательной аккредитации визовых центров внесли в Госдуму 14 июля. Документ предполагает, что операторы для получения аккредитации должны иметь филиалы не менее чем в 20 субъектах РФ, при этом максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не может превышать 20%.
В Российском союзе туриндустрии заявили, что в случае принятия закона ни один из действующих операторов визовых центров получить аккредитацию на таких условиях не сможет, что приведет к огромным очередям в консульствах.
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