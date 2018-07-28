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Байкер-священник из Челябинска пустился в пляс во время молебна
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Байкер-священник из Челябинска пустился в пляс во время молебна 

АиФ 48 минут назад
Фото: АиФ
Комары чуть не испортили молебен, который провёл челябинский священник Иван Карабидович во время мотопробега по стране.
В городе Ува в Удмуртии на месте будущего храма Рождества Христова он проводил краткое богослужение, во время которого был атакован полчищами комаров.
«Отслужили молебен под открытым небом, приплясывая… Потому что комары тоже слетелись на молебен. В общем, мы молились, а комары с превеликой радостью пировали», — рассказал священник на своей странице «ВКонтакте».
Инцидент произошёл на двенадцатый день мотопробега по городам России на обратной дороге. По словам байкера-священника, комары и плохие дороги стали главной проблемой на пути его следования.
«Где-то даже казалось что скачешь как на коне. Живности летающей в виде москитов и комаров — просто кошмар! Она была везде — на лобовом стекле, очках и даже в глаза, — отметил отец Иоанн. — Удмуртия с красотами окрестностей и, к сожалению, с неровными дорогами поражает! В местах, где ровный асфальт, такое ощущение, что ты едешь в Канаде. Вывод: были бы хорошие дороги в России, экономика страны поднялась бы в разы от туристического кластера».
Священник челябинского храма Александра Невского 16 июля отправился в мотопробег «Путями Твоими» по маршруту Челябинск — Воронеж — Севастополь — Белгород — Старый Оскол — Москва — Киров — Воткинск — Челябинск. Акция направлена на привлечение внимания к проблемам духовенства в глубинке. Завершится мотопробег 30 июля.
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