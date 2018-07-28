Байкер-священник из Челябинска пустился в пляс во время молебна

Комары чуть не испортили молебен, который провёл челябинский священник Иван Карабидович во время мотопробега по стране.

В городе Ува в Удмуртии на месте будущего храма Рождества Христова он проводил краткое богослужение, во время которого был атакован полчищами комаров.

«Отслужили молебен под открытым небом, приплясывая… Потому что комары тоже слетелись на молебен. В общем, мы молились, а комары с превеликой радостью пировали», — рассказал священник на своей странице «ВКонтакте».

Инцидент произошёл на двенадцатый день мотопробега по городам России на обратной дороге. По словам байкера-священника, комары и плохие дороги стали главной проблемой на пути его следования.