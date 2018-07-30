Субботний хаос в аэропорту Мюнхена принес огромные убытки

Несколько миллионов евро стоили субботние поиски 40-летней женщины в аэропорту Мюнхена — второй по величине воздушной гавани Германии . Порядка 330 рейсов были отменены, десятки прибыли с опозданием. Более чем 30 тысячам пассажиров был приченен материальный и моральный ущерб. Правительство Верхней Баварии сообщило в понедельник, что искомая нарушительница вылетела из Мюнхена еще до объявления общей тревоги. Точные сведения о конечной цели ее полета не разглашаются.

Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, причиной ошибки коммерческой службы безопасности, которая полностью находится в руках государства, стала невнимательность двух ее сотрудников. По информации представителя фирмы, они освобождены от занимаемых обязанностей. Однако вопрос о компенсации ущерба тысячам пассажирам, которые не смогли вовремя вылететь в отпуск в день начала летних школьных каникул в Баварии, остается открытым.

Представители авиакомпании Lufthansa , которая летает из злополучного терминала 2, сообщили изданию, что она будет руководствоваться европейскими правилами воздушных перевозок. Скорее всего, это означает, что юристы будут исходить из ситуации форс-мажора, за которую авиакомпания ответственности не несет. Ведь речь шла о контроле безопасности полета в аэропорту, а не на борту самолета.

Полиция также пока умывает руки. Ее представитель сообщил, что при сигнале о несанкционированном попадании непроверенной личности в зону безопасности требуется незамедлительная реакция органов по поддержанию порядка. О величине ответственности фирмы будет выносить решение, скорее всего, компетентный суд. Пока что расследование обстоятельств происшествия не закончено.

Как сообщает портал телеканала N-TV, пассажирку удалось найти благодаря анализу результатов сканирования посадочных талонов. Момент контроля был установлен с помощью проверки камер видеонаблюдения.

Лишь в 15:30 в субботу стало очевидно, что женщина уже давно улетела своим рейсом. К этому моменту уже были отменены двести вылетов, тысячи измученных пассажиров находились без возможности выхода в аэропорту и в самолетах. «Исходя из сегодняшней промежуточной точки зрения уголовное дело в отношении пассажирки заведено не будет», — заявила представительница правительства Верхней Баварии. О возможных других последствиях будет принято решение после завершения расследования.

Как уже стало известно, ответственный за контроль пассажиров сотрудник фирмы безопасности отвлекся из-за разговора с коллегами и не заметил, как пассажирка прошла через пункт проверки. Другой сотрудник заметил ошибку и попросил коллегу остановить женщину, однако она уже скрылась из вида. Лишь через четверть часа сотрудник службы безопасности проинформировала об этом своего руководителя. Тот сообщил о ЧП правительству региона, которое спустило информацию федеральной полиции. Ее сотрудники стартовали эвакуацию терминала 2, а также прилегающего к нему здания и остановили регистрацию на рейсы. Две тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропорту в ожидании заместительных рейсов. В ночь с воскресенья на понедельник среди ожидающих оставалось еще 250 пассажиров.

Представитель аэропорта исходит из того, что ущерб от ЧП измеряется несколькими миллионами евро. Эта сумма складывается из взносов за вылеты и прилеты лайнеров, прибыли при регистрации и подготовке пассажиров к рейсам, а также финансовых требований предприятий общепита в эвакуированной зоне. «Можно говорить о неожиданном счастье для нас, что пассажиры так спокойно отнеслись к ситуации. Мы подумываем о том, как бы пойти им навстречу. Ведь они должны были, кроме прочего, оставить в аэропорту около 20 тысяч штук багажа. Около 10 тысяч уже направлены по назначению, остальные вещи пока что ожидают оказии», — заявил представитель воздушной гавани Мюнхена.