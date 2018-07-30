Субботний хаос в аэропорту Мюнхена принес огромные убытки 

Несколько миллионов евро стоили субботние поиски 40-летней женщины в аэропорту Мюнхена — второй по величине воздушной гавани Германии. Порядка 330 рейсов были отменены, десятки прибыли с опозданием. Более чем 30 тысячам пассажиров был приченен материальный и моральный ущерб. Правительство Верхней Баварии сообщило в понедельник, что искомая нарушительница вылетела из Мюнхена еще до объявления общей тревоги. Точные сведения о конечной цели ее полета не разглашаются.
Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, причиной ошибки коммерческой службы безопасности, которая полностью находится в руках государства, стала невнимательность двух ее сотрудников. По информации представителя фирмы, они освобождены от занимаемых обязанностей. Однако вопрос о компенсации ущерба тысячам пассажирам, которые не смогли вовремя вылететь в отпуск в день начала летних школьных каникул в Баварии, остается открытым.
Представители авиакомпании Lufthansa, которая летает из злополучного терминала 2, сообщили изданию, что она будет руководствоваться европейскими правилами воздушных перевозок. Скорее всего, это означает, что юристы будут исходить из ситуации форс-мажора, за которую авиакомпания ответственности не несет. Ведь речь шла о контроле безопасности полета в аэропорту, а не на борту самолета.
Полиция также пока умывает руки. Ее представитель сообщил, что при сигнале о несанкционированном попадании непроверенной личности в зону безопасности требуется незамедлительная реакция органов по поддержанию порядка. О величине ответственности фирмы будет выносить решение, скорее всего, компетентный суд. Пока что расследование обстоятельств происшествия не закончено.
Как сообщает портал телеканала N-TV, пассажирку удалось найти благодаря анализу результатов сканирования посадочных талонов. Момент контроля был установлен с помощью проверки камер видеонаблюдения.
Лишь в 15:30 в субботу стало очевидно, что женщина уже давно улетела своим рейсом. К этому моменту уже были отменены двести вылетов, тысячи измученных пассажиров находились без возможности выхода в аэропорту и в самолетах. «Исходя из сегодняшней промежуточной точки зрения уголовное дело в отношении пассажирки заведено не будет», — заявила представительница правительства Верхней Баварии. О возможных других последствиях будет принято решение после завершения расследования.
Как уже стало известно, ответственный за контроль пассажиров сотрудник фирмы безопасности отвлекся из-за разговора с коллегами и не заметил, как пассажирка прошла через пункт проверки. Другой сотрудник заметил ошибку и попросил коллегу остановить женщину, однако она уже скрылась из вида. Лишь через четверть часа сотрудник службы безопасности проинформировала об этом своего руководителя. Тот сообщил о ЧП правительству региона, которое спустило информацию федеральной полиции. Ее сотрудники стартовали эвакуацию терминала 2, а также прилегающего к нему здания и остановили регистрацию на рейсы. Две тысячи пассажиров были вынуждены провести ночь в аэропорту в ожидании заместительных рейсов. В ночь с воскресенья на понедельник среди ожидающих оставалось еще 250 пассажиров.
Представитель аэропорта исходит из того, что ущерб от ЧП измеряется несколькими миллионами евро. Эта сумма складывается из взносов за вылеты и прилеты лайнеров, прибыли при регистрации и подготовке пассажиров к рейсам, а также финансовых требований предприятий общепита в эвакуированной зоне. «Можно говорить о неожиданном счастье для нас, что пассажиры так спокойно отнеслись к ситуации. Мы подумываем о том, как бы пойти им навстречу. Ведь они должны были, кроме прочего, оставить в аэропорту около 20 тысяч штук багажа. Около 10 тысяч уже направлены по назначению, остальные вещи пока что ожидают оказии», — заявил представитель воздушной гавани Мюнхена.