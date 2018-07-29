Аэропорт Мюнхена закрыли на десять часов из-за угрозы безопасности

В субботу в земле Бавария начались школьные каникулы — и именно в этот день в аэропорту имени Франца Йозефа Штрауса отменили более 300 рейсов. В результате грубого упущения сотрудников частной фирмы по контролю безопасности федеральная полиция несколько часов искала неизвестную женщину. Как оказалось впоследствии, это была простая пассажирка, которой удалось незамеченной пройти через зону контроля.

Как сообщает телеканал Bayerischer Rundfunk, 40-летняя женщина не подозревала о хаосе, который вызвали ее действия. Она уже прошла через рамку сканирования пассажиров, однако сотрудники указали ей на неправильно упакованные емкости с жидкостью в ее ручной клади. Пассажирка на время удалилась, чтобы купить пластиковые пакеты. Не найдя их в магазинах аэропорта, женщина вернулась обратно без ручной клади, прошла через еще не занятый сотрудниками пункт контроля и удалилась. Как показывают кадры видеонаблюдения, сотрудники службы безопасности среагировали на это с опозданием — когда пассажирка уже успела пройти мимо полицейских, которые стояли за зоной контроля, и скрыться из поля зрения.

Уже после этого федеральная полиция объявила тревогу и эвакуировала терминал 2, а также примыкающий вспомогательный терминал. Регистрация на рейсы и проверка пассажиров были приостановлены. Пассажиры прибывших рейсов, а также самолетов, ждущих вылета, не имели права покидать свои места.

Тысячи отпускников на долгие часы оказались в закрытом пространстве. В первые часы пассажиры жаловались на отсутствие информации, недостаток воды и скудные пайки, состоящие из двух кексов и одной бутылки воды. Для обеспечения людей необходимым продовольствием и полевыми кроватями из окрестностей Мюнхена были собраны многочисленные спасатели. Задействованы были баварский "Красный крест" , а также церковные спасательные службы, которые в подобных случаях в Германии приходят на помощь. Для охлаждения пассажиров в 30-градусную жару пожарные задействовали специальные крупные вентиляторы. Представители службы безопасности бесплатно раздавали воду.

Чрезвычайное происшествие коснулось, в основном, пассажиров авиакомпании Lufthansa , которая совершает рейсы со второго терминала. Однако и перерегистрация была невозможна: в самолетах других авиакомпаний также не оказалось мест. Ведь из-за начала каникул билеты на многие рейсы были полностью распроданы. Пассажирам, которые собирались лететь на внутренних рейсах, предлагалось приобрести билеты на скоростные поезда.

Лишь после обеда стражам порядка удалось найти и идентифицировать нарушительницу. Правительство Верхней Баварии заявило в распространенном позднее сообщении, что причиной ЧП стала индивидуальная ошибка персонала на пункте контроля безопасности пассажиров. Женщина не будет привлекаться к ответственности и не была взята под стражу.

По всей вероятности, ответственных сотрудников частной службы безопасности ожидают должностные последствия. Не исключено, что дело о возмещении ущерба дойдет до суда. Однако речь идет о суммах такого масштаба, что взыскивать их с конкретных лиц не представится возможным. Обычно в таких случаях действует правило форс-мажора. Пассажиры поэтому также не смогут претендовать на возмещение убытков.

Представитель федеральной полиции Кристиан Кегльмайер заявил телеканалу, что действия стражей порядка были полностью оправданы. Пассажиры, попадающие в зону безопасности, должны пройти полный контроль. Если этого не происходит, «необходимо принимать соответствующие меры».