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Эксперт призвал доверять госметеослужбам в вопросе стихийных бедствий
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Эксперт призвал доверять госметеослужбам в вопросе стихийных бедствий 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 28 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная метеорологическая организация призывает доверять государственным метеослужбам, а не мобильным приложениям, когда речь идет о вероятности стихийных бедствий или угрозе для жизни людей, связанной с погодой, заявила в интервью РИА Новости заместитель генерального директора ВМО Елена Манаенкова.
"Мы считаем, что частные погодные и климатические услуги будут увеличиваться, и поэтому работаем со всеми компаниями, которые интересуются. Но есть один момент, на котором мы продолжаем настаивать: все, что касается стихийных бедствий и угрозы для жизни людей — это прерогатива государственной метеослужбы. Государство несет ответственность за своих граждан. И нужно обязательно слушать свою метеослужбу или МЧС", — сказала она.
Манаенкова подчеркнула, что ВМО не знает, откуда частные компании берут данные для использования в мобильных приложениях.
"У нас сейчас частный сектор заинтересовался вопросами прогнозирования погоды. Все мобильные телефоны имеют приложение о погоде с хорошим интерфейсом. Но я могу со всей ответственностью заявить, что мы не знаем, откуда они берут свою информацию. Эти компании с нами такой информацией не обмениваются, мы не знаем, какого она качества и откуда она берется", — добавила собеседница агентства.
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