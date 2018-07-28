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Рустэм Хамитов поздравил выпускников Уфимского юридического института в Уфе
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Рустэм Хамитов поздравил выпускников Уфимского юридического института в Уфе 

ГОРОБЗОР.РУ 44 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
28 июля Глава Башкирии Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии, посвященной очередному выпуску специалистов для органов внутренних дел в Уфимском юридическом институте МВД России. Мероприятие состоялось на площади перед универсальной спортивной ареной «Уфа-Арена». Руководитель республики поздравил выпускников с окончанием института и вручил дипломы с отличием.
Как отметил Рустэм Хамитов, Уфимский юридический институт — один из ведущих вузов республики по подготовке специалистов в области юриспруденции. За многие десятилетия здесь получили путевку в жизнь тысячи квалифицированных специалистов — руководители органов внутренних дел, сотрудники следственных и оперативных подразделений, офицеры уголовно-исполнительной системы.
— Именно благодаря компетентным кадрам полиция сегодня укрепляет авторитет в обществе, повышает эффективность работы. На вас, уважаемые друзья, — я обращаюсь и к выпускникам, прежде всего, — лежит высокая ответственность за обеспечение общественного порядка, успешную борьбу с криминалом, чтобы люди не боялись за себя и своих близких, были уверены в том, что государство всегда защитит их от любых преступных посягательств.
Уверен, что вы будете принципиально стоять на страже закона, прав и интересов граждан, в любых обстоятельствах уважать личность человека, его честь и достоинство. Эти ценности закреплены в Конституции Российской Федерации, и о них нужно помнить всегда.
Желаю вам успехов в дальнейшей службе, здоровья, благопо­лучия, оптимизма и всего самого доброго!
Также я благодарю родителей, которые воспитали настоящих патриотов нашей страны. И вам всего хорошего и самого доброго, и главное — здоровья! Спасибо всем! — поздравил выпускников глава Башкирии.
Юридический институт выпускает в 2018 году158 специалистов для восьми регионов России. 109 выпускников продолжат свою службу в республике, в подразделениях МВД по РБ.
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