Городские власти сэкономили: в Уфе отремонтируют еще три улицы

Благодаря экономии бюджетных средств в ходе конкурсных процедур удалось изыскать финансирование на ремонт еще трех улиц — проспекта Октября на участке от 50 лет СССР до улицы Шафиева, автомобильная дорога Уфа-Шакша — улица Перспективная и улицы Кольцевая на участке от улицы Конституции до Ульяновых.

Рабочие трудятся в круглосуточном режиме

— По трем улицам проводятся аукцион для определения генеральных подрядных организаций. Ориентировочная дата заключения контрактов первая декада августа текущего года. Работы по данным участкам начнутся в этом году, а будут завершены в будущем, — рассказали в городской администрации.