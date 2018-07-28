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Городские власти сэкономили: в Уфе отремонтируют еще три улицы
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Городские власти сэкономили: в Уфе отремонтируют еще три улицы 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Благодаря экономии бюджетных средств в ходе конкурсных процедур удалось изыскать финансирование на ремонт еще трех улиц — проспекта Октября на участке от 50 лет СССР до улицы Шафиева, автомобильная дорога Уфа-Шакша — улица Перспективная и улицы Кольцевая на участке от улицы Конституции до Ульяновых.
Рабочие трудятся в круглосуточном режиме
— По трем улицам проводятся аукцион для определения генеральных подрядных организаций. Ориентировочная дата заключения контрактов первая декада августа текущего года. Работы по данным участкам начнутся в этом году, а будут завершены в будущем, — рассказали в городской администрации.
Ремонтные работы на дорогах создают определенные неудобства для автовладельцев, возникают затруднения движения. Городские службы призывают проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться Интерактивной картой ремонта дорог, которая работает на главной странице сайта Администрации Уфы. На ней ежедневно обновляется информация об участках улиц, где проходит капитальный ремонт полотна. Таким образом, каждый горожанин, зайдя на карту, может увидеть эти участки и планировать свой маршрут движения так, чтобы объехать места, где имеется затруднение движения либо его перекрытие.
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