Еще совсем чуть-чуть: в Уфе дороги отремонтировали на 50%

Уфе в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» работы на сегодняшний день выполнены на 51,41 процента. Ремонтом охвачены все запланированные 52 участка протяженностью 81,595 км. Общая площадь отремонтированных участков составит 1 090 441 кв.м.

Так, в числе крупных объектов — Индустриальное шоссе на участке от улицы Цветочная до Сельской Богородской. Здесь проведено убрали слой старого асфальта покрытия и обустроили обочины и тротуары. Сейчас дорожники приступают к укладке нового асфальта.

Ведутся работы на улице Мира — ремонтируемый участок от улицы Комарова до Новочеркасской. Сейчас ведется обустройство техполосы и тротуаров.

Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума

Большой объем работ выполняется на улице Центральной на участке от Демского шоссе до автодороги М5 «Урал». Из-за большой транспортной нагрузки дорожное покрытие здесь было сильно изношено, наблюдалась колейность. Работы идут полным ходом, снимается старый асфальт и укладывается новая «дорожная одежды». Параллельно приводятся в порядок тротуары вдоль улицы Центральная, а также фасады зданий.

Работы ведутся в круглосуточном режиме

Также в число крупных объектов ремонта входит Уфимское шоссе. Здесь в нынешнем году ремонтируются участки от улицы Российская до Трамвайной и от улицы Седова до Александра Невского . Проводится поэтапное снятие асфальта, устройство водопропускных труб ливневой канализации.

Большой объем работ выполняется на улице Степана Кувыкина на участке от л. С. Перовской до ул. Менделеева. Эта дорога является одной из самых загруженных, особенно в часы пик. Здесь рабочие уже приступили к обустройству тротуаров и устройству техполосы.

Все готовые участки дорог пройдут тщательную проверку дорожной лаборатории

Ремонтируется дорога по улице Юрия Гагарина, на данный момент здесь ведутся работы по замене бордюров, устройству тротуаров и технической полосы.

Значимый участок ремонта — дорога по проспекту Салавата Юлаева от улицы Малая Шелководная до Сипайловской. Здесь продолжается укладка верхнего слоя покрытия.

После

выполнения работ материал должен просыхать как минимум в течение 30 минут

— В период проведения работ на ремонтируемых участках улиц вводится временное ограничение движения транспорта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия. Также по необходимости производиться изменение схем движения пассажирского транспорта и закрытие движения электротранспорта, — рассказали в городской администрации.

Ремонтные работы на дорогах создают определенные неудобства для автовладельцев

В целях проведения качественного капитального ремонта в максимально короткие сроки работы ведутся в круглосуточном режиме, когда трафик движения максимально снижен. Городские службы устанавливают соответствующие ограждения, информационные щиты и знаки, а также сигнальные фонари. Все готовые участки дорог пройдут тщательную проверку дорожной лаборатории. Если пробы не проходят испытания, участок, с которого они взяты, не принимается и не оплачивается заказчиком. Подрядная организация будет вынуждена за свой собственный счет, в рамках гарантийных обязательств, восстановить дорожное полотно до нормативных значений.

Городские службы призывают проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дороГ