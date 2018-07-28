«Шпионы» в мусорках помогли выявить на Ямале несанкционированную свалку

На Ямале волонтеры проекта «Будущее Арктики» ликвидируют несанкционированные свалки и отслеживают качество работы управляющих компаний с помощью приемников GPS/ГЛОНАСС. Находку сделали на днях надымчане. По соседству с городом, рядом с очистными сооружениями, они отыскали нелегальную свалку.

— Навскидку объем загрязнения оценить пока сложно, мы составляем карту. Но она большая, мусора там много — металлолом, шины, — говорит Наталья Чупрова, замначальника отдела природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды районной администрации, куда обратились добровольцы.

По ее словам, еженедельно, участок за участком, специалисты проверяют территорию города и окрестности. На месте нынешней свалки еще в прошлом году не было скопища хлама. Сами участники проекта рассказали, что, когда они прибыли туда в компании местных телевизионщиков, то нашли строение, а в нем — мужчину, который объяснил, что занимается сбором и хранением металлолома.

Власти муниципального образования намерены установить и привлечь к ответственности виновных в захламлении территории. Со своей стороны включился в процесс и ямальский депутат ГД Владимир Пушкарёв, инициатор проекта.

— Ребята молодцы, сработали, теперь работаем и мы. Готовлю депутатский запрос по этому поводу, в кратчайшие сроки обращусь в прокуратуру . Мы не просто организуем субботники, чтобы ходить и убирать мусор, а боремся с самим таким явлением. Это неправильно, превращать экологическую работу в акции — в первую очередь нужно формировать культуру обращения с отходами на природе и вообще в жизни. И мы намерены требовать — не просить, а требовать — соблюдения законодательства в этой сфере. Когда в работу включается общественность, дело двигается с места. И то, что удается выявлять такие факты, означает, что ребята делают всё правильно.

«Выслеживать» свалки волонтерам помогает спутниковая навигация.

— По итогам прошлого года мы с участниками проекта встретились, пообщались, обсудили, что сделано, как быть дальше. Они говорили: «Безобразие, как быть? Мы только убрали — опять приехали самосвалы. Руки опускаются…» И сами предложили контролировать вывоз, я идею полностью поддержал, — говорит Владимир Пушкарёв.

Работу компаний, отвечающих за вывоз мусора, проверяют во всех муниципальных образованиях региона. К примеру, в Салехарде маячок (технические средства и одежду для уборок приобрели на выигранный грант. — Прим. авт.) дважды в неделю оказывается в одном из случайных контейнеров, потом за его перемещениями следят с помощью приёмника. Но пока, судя по результатам мониторинга, все управляющие компании добросовестно везли груз на городской полигон, рассказала руководитель проекта «Будущее Арктики» в окружной столице Мария Фёдорова

В очистке участвуют от восьми до 12 человек — бывает, их поддерживают и другие горожане.

— На этой неделе все мероприятия у нас завершились. Мы отводим под уборку каждые выходные, но, бывает, из-за занятости раскидываем работу на будние дни. В этот раз по дороге на Аксарку у песчаного карьера собрали более сорока мешков мусора, не считая крупногабаритного. Потом взялись за уборку на дороге за символом города, стелой полярного круга… В следующие выходные снова идем туда. На оба дня: там хлама еще больше. Покрышки, матрасы какие-то находили, очень много бутылок, бытовых отходов. Часть в пакетах — видно, что туда вывозят мусор из домов, — говорит собеседница.

Присоединиться к работе или сообщить о свалке можно в группе проекта в соцсети «ВКонтакте».