Мигранты высадились на нудистском пляже и попали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как десятки нелегальных мигрантов высаживаются на пляж на юге Испании и разбегаются в разные стороны. Ролик опубликовало издание Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 27 июля, на пляже города Тарифа, который пользуется популярностью у нудистов. На кадрах видно, как мигранты на надувной лодке приближаются к берегу, а затем высаживаются и хаотично разбегаются, пытаясь скрыться от сотрудников береговой охраны. Все это происходит на глазах у немногочисленных отдыхающих.

Ранее в июле сообщалось, что более 600 мигрантов прорвались на территорию Сеуты — полуанклава Испании в Африке — из Марокко . Как отмечалось, беженцам удалось перелезть через высокое ограждение с колючей проволокой в местах, не оборудованных камерами видеонаблюдения. По оценкам специалистов, это самая значительная попытка пересечь границу с 2014 года.