В России среди заядлых читателей самой популярной книгой стала биография бразильского футболиста Пеле

«Когда я беру в руки книгу, я похож на голодного человека, который первый раз за неделю видит хлеб». Эта известная фраза Николая Васильевича Гоголя очень метко характеризует любовь русских к чтению книг. Не важно где, в парке или в метро, вы везде увидите много читающих людей. А во время Чемпионата мира по футболу многие книжные магазины выделили стеллажи и даже целые залы, которые были посвящены футбольной тематике. Наибольшей популярностью среди посетителей данных отделов пользовались книги о бразильском нападающем Пеле.

Пожилые женщины тоже любят читать книги

Многие говорят, что израильтяне очень любят читать. Но на самом деле, самая читающая нация — это русские. В метро те, кто ждут поезд, и те, кто стоят в вагонах, и те, кто едут сидя, все держат в руках книги и с жадностью их читают. Иногда наблюдающие за ними пассажиры даже беспокоятся, что те могут проехать нужную остановку. Однажды в метро группа бразильских болельщиков весело пела и танцевала, так что вагон превратился в маленький танцпол, но там была одна пожилая женщина, которая никак не отреагировала на то, что происходило. Она просто стояла рядом и читала книгу. Для стороннего наблюдателя такая картина напоминала сцену из двух параллельных миров…

Новый фирменный поезд «Читающая Москва » на станции столичного метро «Воробьевы горы»

Молодые люди в России тоже любят читать книги, но они делают это немного по-другому. На саммите АТЭС в 2014 году Россия преподнесла китайской стороне свою разработку — новую модель смартфона. Самой заметной деталью было наличие двух экранов: с одной стороны, это был обычный телефон, который мы привыкли видеть каждый день, а с другой — экран с электронными чернилами (по типу бумаги). В России этот смартфон снискал популярность, так как на нем очень удобно читать книги, не портя себе зрение.

В том же 2014 году для того, чтобы удовлетворить все нарастающие потребности тех, кто читает электронные книги, московское метро создало виртуальную библиотеку. Таким образом, пассажирам было предоставлено более 100 классических произведений литературы. Среди великих писателей были представлены Пушкин, Толстой, Чехов и многие другие. Читателям достаточно через специальное приложение отсканировать штрих-код, и тогда можно бесплатно наслаждаться данными произведениями.

В России ценные антикварные книги можно купить по невысокой цене

Один журналист по приезде в Нижний Новгород проходил мимо старого букинистического магазина. Он решил зайти туда из чистого любопытства, но в результате был невероятно очарован царившей там атмосферой. В этом магазинчике оказалось огромное количество антикварных книг. Журналист даже купил две из них: сборник стихотворений Пушкина за 20 рублей (2 юаня), и старую историческую книгу, которой уже больше ста лет за 180 рублей (18 юаней).

Когда он покупал книги, журналист столкнулся с пожилой женщиной, которая очень внимательно изучала содержимое книжных полок в поисках своей любимой книги… Это была поистине прекрасная картина!

Уже после этого случая один иностранный студент сказал, что русские правда очень любят читать. «А почему же старые антикварные издания настолько дешевые?» (Видимо, этот вопрос не давал покоя молодому журналисту). «Они считают, что книги созданы для того, чтобы их читать, а не для того, чтобы делать на них большие деньги». Поэтому когда семья переезжает в другое место и не имеет возможности перевезти много книг, они могут просто выбрать любой подобный магазин и отнести туда свои книги.

Книжные отделы для ЧМ Как и метро, многие книжные магазины сами по себе достопримечательности. Например, один магазин, который так и называется «Дом книги», был признан самым красивым книжным магазином в России. «Дом книги» находится в Санкт-Петербурге на знаменитом Невском проспекте. Это одно из самых старинных зданий в Санкт-Петербурге, площадь которого составляет 7000 квадратных метров.

Пешеходный переход через Невский проспект у Дома Зингера (Дом книги) в Петербурге

На знаменитом Старом Арбате в Москве тоже расположено много книжных лавочек, которые привлекают внимание любителей литературы. А на Новом Арбате находится самый большой книжный магазин в Москве — Московский Дом книги. В этом магазине два этажа, и там можно найти книги на любой вкус. Все бестселлеры разделены по категориям и находятся на самых видных стеллажах, чтобы покупателям было удобнее ориентироваться в этом огромном помещении.

Интересно отметить в отделе биографий есть шкаф, где на разных полках расставлены книги об американском президенте Дональде Трампе и о российском президенте Владимире Путине . Из книг об этих важных персонах получился настоящий «литературный ринг». Но так как это Россия, то вполне естественно, что и по количеству книг, и по объему продаж, книги про Путина преобладают над биографиями Трампа.

Несколько дней назад Дональд Трамп очень положительно отозвался о чемпионате мира по футболу, проходившем в России этим летом: «Я считаю, что России удалось организовать один из самых запоминающихся чемпионатов. Даже те, кто не интересуется футболом, смогли оценить масштаб этого праздника». Возможно, это было сказано с целью повысить свой авторитет в глазах читателей… Кто знает?

Во время чемпионата мира по футболу многие книжные магазины создали специальные залы, которые были посвящены футбольной тематике. Среди книг там очень много биографий известных футболистов, а также справочников с правилами игры. Книги есть и на русском, и на английском языках. Болельщики со всего мира специально заходили в книжные магазины, чтобы прогуляться по футбольным отделам.

Криштиану Роналду, В книжном магазине есть биографии таких известных футболистов, как Лионель Месси Мануэль Нойер . Более того, на полках даже есть книги о мировой звезде футбола Пеле. Вопреки ожиданиям, книги о легендарном бразильском нападающем оказались крайне популярны. Неужели россияне как любят вспоминать прошлое? Продавец в книжном так прокомментировал это явление: «Пик карьеры Пеле приходится на 60-е и 70-е годы прошлого века. В то время футбол в Советском Союзе тоже был на очень высоком уровне. А в 1966 году сборная СССР даже дошла до полуфинала. Поэтому много старых футбольных фанатов любят читать рассказы про времена, когда советская футбольная команда была на пике своей популярности. Хорошо, что в этом году наша команда показала себя с хорошей стороны и даже вошла в восьмерку сильнейших. Я уверен, что скоро тут появятся биографии футболистов и нашей нынешней сборной, и читатели смогут прочитать про них много интересного».

Почему же русские так любят читать?

Первая причина: Россия — родина величайших писателей. Максим Горький однажды сказал: «Литература — это лестница, которая ведет человечество к прогрессу» (так в тексте оригинала, такую цитату у Горького найти не удалось — прим. ред.). Чехов же говорил так: «Учение — свет, а неученье — тьма. Так читайте же книги!» Эти «рекомендации» великих русских писателей действительно сильно повлияли на русских.

Во-вторых, российское правительство призывает людей больше читать. Во времена Брежнева население СССР считалось самым читающим в мире. После распада Советского Союза, новое правительство продолжало агитировать население читать книги. 2007 год даже был объявлен годом русской литературы. Было принято много законопроектов и планов, рассчитанных на привлечение внимания населения к чтению. Все это сопровождалось различными книжными ярмарками, соревнованиями и другими интересными мероприятиями.

Третья причина — это уровень образования. В России на каждые десять тысяч человек приходится 320 студентов. А среди рабочего населения доля тех, кто получил среднее образование доходит до 87%.

Четвертая причина — это, как ни странно, климат. В России в течение года примерно шесть месяцев стоит холодная погода, когда просто невозможно отдыхать и путешествовать. В связи с этим книга стала хорошим другом, который помогает зарядиться позитивной энергией. Для русских людей чтение книг действительно стало популярным и стоящим уважения занятием.

Cтатистика «Доушикуайбао» и Tencent (китайская телекоммуникационная компания — прим. пер.):

Население России составляет примерно 140 миллионов человек, а в частных коллекциях насчитывается около 20 миллиардов томов книг. То есть на каждую семью приходится около 300 книг. Так Россия по праву может называться страной с самым читающим населением в мире. Общий тираж «Собрания сочинений А. С. Пушкина» превышает 10 миллионов экземпляров, то есть примерно каждая пятая семья имеет одну такую книгу.

По статистике, представленной Всероссийским центром изучения общественного мнения , в 2017 году 60% населения точно считали себя любителями читать книги. 55% российских граждан могли с уверенностью сказать, что за последние три месяца они прочитали несколько книг. А среднее количество книг, прочитанных за три месяца, достигает шести томов.