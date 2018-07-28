«Дайте жить спокойно!»: в Самарской области начались митинги против повышения пенсионного возраста

У собравшихся в руках были красные флаги КПРФ

В субботу, 28 июля, в Самарской области пройдут митинги против повышения пенсионного возраста. Их организаторами выступило местное отделение КПРФ.

Самаре несогласные соберутся в сквере «Родина», а в Новокуйбышевске — на площади Менделеева. Митинги начнутся в 11:00 и, по планам организаторов, закончатся в 13:00.

Еще одна акция протеста состоится в Тольятти , в 16:00. Городские власти выделили митингующим площадку за зданием ж/д вокзала.

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