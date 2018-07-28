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Тухель: «Я никогда не был близок к тому, чтобы возглавить „Арсенал“
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Тухель: «Я никогда не был близок к тому, чтобы возглавить „Арсенал“ 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что не вел переговоров с «Арсеналом». После того, как Арсен Венгер объявил о своем уходе с поста главного тренера «Арсенала» по окончании сезона-2017/18, многие СМИ писали о том, что его преемником станет 44-летний Тухель. Сам немецкий специалист эти домыслы опроверг.
«Честно говоря, я принял решение возглавить «ПСЖ» до того, как Венгер объявил о своем уходе из «Арсенала». Я никогда не вел переговоров с «Арсеналом». Не знаю, должен ли был я стать преемником Венгера в лондонском клубе. Я об этом не думал, потому что в моей ситуации никаких вопросов не возникало», — цитирует Тухеля Sky Sports.
Напомним, что в результате новым тренером «Арсенала» стал предшественник Тухеля в «ПСЖ» Унаи Эмери.
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