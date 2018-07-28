Тренер ПСЖ о разгромном поражение от «Арсенала»: мне не на что жаловаться

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал разгромное поражение своих подопечных от лондонского «Арсенала» в матче Международного кубка чемпионов.

«Мне не на что жаловаться, команда показала свою лучшую игру. Мне тяжело видеть такой результат, но игрокам ещё сложнее — они выложились на все сто. Но многие из них ещё молоды — есть те, кому ещё только 16-17 лет», —приводит слова Тухеля пресс-служба клуба.

Он отметил, что уже через два дня его подопечным предстоит провести ещё один матч, так что им приходится очень не легко.

«Мы неплохо начали игру, но пропустили гол, поскольку оставили свободное пространство. Мы были слишком оптимистично настроены», —добавил специалист.

«Арсенал» разгромил ПСЖ со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что Месут Озил оставил автограф судье на жёлтой карточке перед матчем с ПСЖ.