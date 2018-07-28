Ещё
Ямальцы могут стать волонтёрами и помочь медикам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ямальцы могут стать волонтёрами и помочь медикам 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Такую возможность жителям округа дал центр добровольчества в сфере здравоохранения, который открылся на базе регионального Центра медицинской профилактики. Чтобы стать добровольцем — главное желание, ни возраст, ни уровень образования, ни социальный статус кандидатов в волонтёры роли не играют. Главный врач окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев рассказал, что желание оказывать помощь нуждающимся высказывают многие ямальцы, раньше проблема была в том, что работу таких людей некому было координировать.
Новый центр решит эти сложности: в нем можно будет получить всю необходимую информацию и поддержку. Отметим, что волонтёров и добровольцев на Ямале становится все больше, люди пробуют себя в разных направлениях: в регионе работают больше 5 тысяч волонтёров и порядка 170 добровольческих объединений.
Noyabrsk24.ru: последние новости
В ямальском селе сгорела жилая двухэтажка. ВИДЕО Семь предприятий Ноябрьска задолжали своим работниками зарплату Больше 800 тысяч рублей получили пострадавшие от нападения бездомных собак на Ямале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением42
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину615
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы78
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг128
НАТО готовится напасть на Россию211
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение