Ямальцы могут стать волонтёрами и помочь медикам

Такую возможность жителям округа дал центр добровольчества в сфере здравоохранения, который открылся на базе регионального Центра медицинской профилактики. Чтобы стать добровольцем — главное желание, ни возраст, ни уровень образования, ни социальный статус кандидатов в волонтёры роли не играют. Главный врач окружного Центра медицинской профилактики Сергей Токарев рассказал, что желание оказывать помощь нуждающимся высказывают многие ямальцы, раньше проблема была в том, что работу таких людей некому было координировать.

Новый центр решит эти сложности: в нем можно будет получить всю необходимую информацию и поддержку. Отметим, что волонтёров и добровольцев на Ямале становится все больше, люди пробуют себя в разных направлениях: в регионе работают больше 5 тысяч волонтёров и порядка 170 добровольческих объединений.