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Екатеринбурженка на инвалидной коляске вошла в топ-25 на международном парашютном фестивале
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Екатеринбурженка на инвалидной коляске вошла в топ-25 на международном парашютном фестивале 

e1.ru 42 минуты назад
Фото: e1.ru
Вчера в Рязанской области завершился третий международный парашютный фестиваль «HANDI FLY International challange 2018» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург на нем представляла красавица Анастасия Немец, которую приглашали участвовать показе на Неделе моды в Москве. Правда, она вошла только в топ-25.
Этот фестиваль входит в проект «Небо, открытое для всех». В нем приняли участие 120 человек из 11 стран: России, Хорватии, Франции, Швеции, Греции, Македонии, Белоруси и других.
— 3 города от России участвовало: Москва, Рязань и мы, — рассказал тренер Анастасии Александр Новоселов, начальник нижнетагильского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России. — Там выполняли 4 фигуры, оценивалось время и четкость. Там свои инструктора. Я ее здесь готовил. На следующий год я такие же соревнования в план поставил. Будем продолжать.
Вот так Анастасия прыгала, если смотреть с земли:
По словам организатора прыжка Анастасии, Екатерины Барановской, которая сопровождала девушку в Рязань, к прыжку на фестивале они готовы не были. Дело в том, что в Нижнем Тагиле, где проходили тренировки, самолет не поднимается выше двух километров, а прыгать на фестивале пришлось с четырех.
— Первый прыжок. Первый, потому что не с 2000, а с 4000 метров, — написала Екатерина в на своей странице «ВКонтакте». — Мы не были готовы, честно. Тренировались ниже. Первый раз слышу: «Страшно. Боюсь. Как прыгать снова?». Вижу как кусает от волнения губы. И вытирает капли пота. Чувствую рядом бешеный адреналин. И ответственность. Но настрой двигаться только вперед. Да, страшно. Но мы уже здесь.
Инструктор Анастасии рассказал, каково это — прыгать с высоты нескольких километров с человеком с ограниченными возможностями.
— Это очень тяжелый и титанический труд, требующий высокого профессионализма. Сначала на земле одеваем, подгоняем систему, несколько раз вывешиваем на себе, смотрим симметрию тела и особенности человека, точнее его ограничений. Определяем взаимодействие с наземной командой, так как приземление идет достаточно особенно. Наземная команда должна фактически поймать нас на руки. Работа идет и с летчиком, так как на выброске мы должны задать определенную скорость самолета. Плюс проработка в голове всех нештатных ситуаций особенно приземление на ограниченную или не подготовленную площадку. Далее работа с ребятами те кто готовиться к соревнованиям показать эффективность разворотов, поиск точки ориентира на земле. Эти прыжки очень уникальны по-своему, интересны эмоции ребят, так как это вроде совсем недоступное а тут. Еще инструктора работать заставляет в воздухе — 3 прыжка с ребятами я по ощущениям сравниваю, как будто прыгнул раз 20 без перерыва с пассажирами весом более 120 кг.
Мы уже писали о девочке с ДЦП, которая не побоялась прыгнуть с высоты в 2 километра (видео прыжка можно посмотреть тут).
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