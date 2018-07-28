Внешэкономбанк раскроет свою финансовую политику

Новыми сведениями пополнится Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка , регулирующий основные направления деятельности госкорпорации.

Кабинет министров уточнил процедуру подготовки документа в постановлении от 19 июля 2018 года № 846 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2007 г. № 489». Коррективы вступают в силу сегодня, 28 июля.

В Меморандуме ВЭБ должна содержатся информация об участии госкорпорации в инвестиционной деятельности, об ограничениях предоставления кредитов, займов, участия в финансировании.

В перечень отражаемых сведений включены условия участия Внешэкономбанка в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение, основные направления и порядок работы с просроченной задолженностью.

С момента создания в 2007 году задачами Внешэкономбанка стали повышение конкурентоспособности и диверсификация российской экономики, стимулирование инвестиционной деятельности. За 10 лет реализовано 200 инвестиционных проектов общей стоимостью более 4 триллионов рублей.