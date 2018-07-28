Как открыть замок с помощью огня

Необязательно искать потерянный ключ, чтобы открыть замок. Да и выбивать дверь не нужно: есть способ, когда понадобится только огонь и немного смекалки.

В качестве источника огня идеально подойдет газовая горелка. А дальше только химия: стандартный амбарный замок выдерживает всего около пяти минут постоянного накаливания.

С течением времени корпус становится все тоньше, металл просто плавится. В завершении понадобится что-то металлическое — просто убрать раскаленные останки замка.

Впрочем, это далеко не единственный способ открыть замок, если ключ потерян. Пусть даже и самый находчивый.