Ещё
Как открыть замок с помощью огня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как открыть замок с помощью огня 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Необязательно искать потерянный ключ, чтобы открыть замок. Да и выбивать дверь не нужно: есть способ, когда понадобится только огонь и немного смекалки.
В качестве источника огня идеально подойдет газовая горелка. А дальше только химия: стандартный амбарный замок выдерживает всего около пяти минут постоянного накаливания.
С течением времени корпус становится все тоньше, металл просто плавится. В завершении понадобится что-то металлическое — просто убрать раскаленные останки замка.
Впрочем, это далеко не единственный способ открыть замок, если ключ потерян. Пусть даже и самый находчивый.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением42
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину615
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы78
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг128
НАТО готовится напасть на Россию211
Видео
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
02:05
Россиянам упростили получение субсидий по ЖКХ
Личный счет Экономика
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
06:38
Москвичей ждет аномальная жара
Погода Новости Москвы
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение