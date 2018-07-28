Как Кубанские сотрудники ДПС разводят туристов? Отпор Зауральцев 

Пошла вторая неделя, как авторы ИА «Уральский Меридиан» путешествуют по югу России на своём авто. На спидометре уже более шести тысяч километров, а в голове куча занятных историй. Кто из Уральского Федерального округа чаще всех отправляется в вояж на своём авто и как южане разводят нерадивых туристов, читайте далее.
Наматывая уже седьмую тысячу километров невзначай смотришь на все номера проезжающих мимо авто, выискивая земляков. Получается вот такая картина: больше всего юг России и полуостров Крым посещают уральцы из Ханты-Мансийского автономного округа, а также Челябинска. Чуть реже видны туристы из Екатеринбурга. А вот гостей из Кургана и Тюмени не замечено вовсе. Возможно, жители этих соседних городов предпочитают заграничный отдых или же руководствуются старой доброй пословицей «В гостях хорошо, а дома лучше».
Развод сотрудников ДПС
Сотрудник полиции Карачаево-Черкесского батальона специального назначения буквально вымогал деньги, но курганские журналисты тоже не промах. Получилась довольно забавная история. Как же все-таки южане разводят туристов?
На малооживленной двухполосной загородной дороге выставляется временный знак обгон запрещён.
Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»
После этого пускается какой-нибудь тихоход — старенький грузовичок, который плетётся около сорока километров в час. Замечу, что сплошная линия отсутствует. Спустя пару километров такой езды напрочь забываешь о каком-то временном знаке. Обгон. И вот, откуда не возьмись, радостный сотрудник уже семенит палкой в твою сторону: — Добрый день, торопитесь? Ваши документы? У вас права лишние? А почему нарушаете? Временный знак — обгон запрещён. Штраф пять тысяч или лишение прав сроком на год, с обжалованием в суде.
Другим словом, песня всем известная, а далее типичное развитие событий:
— Гражданин, не хотите урегулировать этот вопрос альтернативным путём? Оставьте купюру между правами и СТС на авто.
После этого включаем сотруднику запись с его голосом на диктофоне. Картина сразу меняется в нашу пользу, документы возвращены: — Приятного пути, дальше не обгоняйте.
Все основывается на невнимательности и неопытности водителя. Лишняя волокита и потерянные нервы ни к чему, и зачастую водители соглашаются «позолотить ручку» должностному лицу, что подпадает под действие статьи 291 УК РФ. Наказание будет зависеть от величины взятки.
Куда же делся образ честного полицейского? Неужели и дальше оборотни в погонах будут бесчинствовать на дороге? На этот раз господин полицейский отделался легким испугом, но надолго ли его хватит? А может он пытался спровоцировать дачу взятки и применить в нам уголовный кодекс?
Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»
Это лишь один из многочисленных способов обогащения нечестных сотрудников, будьте бдительны на дороге!
А мы двигаемся обратно в славный город Пятигорск, после которого нас ждёт долгая дорога домой. Следите за развитием событий.
Фото превью с сайта rostovgazeta.ru