Как Кубанские сотрудники ДПС разводят туристов? Отпор Зауральцев

Пошла вторая неделя, как авторы ИА «Уральский Меридиан» путешествуют по югу России на своём авто. На спидометре уже более шести тысяч километров, а в голове куча занятных историй. Кто из Уральского Федерального округа чаще всех отправляется в вояж на своём авто и как южане разводят нерадивых туристов, читайте далее.

Сотрудник полиции Карачаево-Черкесского батальона специального назначения буквально вымогал деньги, но курганские журналисты тоже не промах. Получилась довольно забавная история. Как же все-таки южане разводят туристов?

На малооживленной двухполосной загородной дороге выставляется временный знак обгон запрещён.

Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»

После этого пускается какой-нибудь тихоход — старенький грузовичок, который плетётся около сорока километров в час. Замечу, что сплошная линия отсутствует. Спустя пару километров такой езды напрочь забываешь о каком-то временном знаке. Обгон. И вот, откуда не возьмись, радостный сотрудник уже семенит палкой в твою сторону: — Добрый день, торопитесь? Ваши документы? У вас права лишние? А почему нарушаете? Временный знак — обгон запрещён. Штраф пять тысяч или лишение прав сроком на год, с обжалованием в суде.

Другим словом, песня всем известная, а далее типичное развитие событий:

— Гражданин, не хотите урегулировать этот вопрос альтернативным путём? Оставьте купюру между правами и СТС на авто.

После этого включаем сотруднику запись с его голосом на диктофоне. Картина сразу меняется в нашу пользу, документы возвращены: — Приятного пути, дальше не обгоняйте.

Все основывается на невнимательности и неопытности водителя. Лишняя волокита и потерянные нервы ни к чему, и зачастую водители соглашаются «позолотить ручку» должностному лицу, что подпадает под действие статьи 291 УК РФ. Наказание будет зависеть от величины взятки.

Куда же делся образ честного полицейского? Неужели и дальше оборотни в погонах будут бесчинствовать на дороге? На этот раз господин полицейский отделался легким испугом, но надолго ли его хватит? А может он пытался спровоцировать дачу взятки и применить в нам уголовный кодекс?

Фото: Сергей Добров © ИА «Уральский меридиан»

Это лишь один из многочисленных способов обогащения нечестных сотрудников, будьте бдительны на дороге!

А мы двигаемся обратно в славный город Пятигорск , после которого нас ждёт долгая дорога домой. Следите за развитием событий.

Фото превью с сайта rostovgazeta.ru