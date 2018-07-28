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Студентка СГПУ хочет дать вторую жить хоровому искусству на форуме «iВолга»
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Студентка СГПУ хочет дать вторую жить хоровому искусству на форуме «iВолга» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
«Будучи студентом третьего курса, я являюсь руководителем вокала на своем факультете. С 12 лет занимаюсь хором, поэтому мой проект связан именно с хоровой деятельностью. Я проводила социальный вопрос и для 90% людей хор ассоциируется с бабушками в платочках, которые выходят и поют на праздниках. Для меня же это совершенно другое. Я считаю, что хор может выглядеть абсолютно иначе и лучше, чем любое сольное выступление. Именно поэтому я собираюсь защищать проект о конкурсе хоров для вузов», — объясняет свой выбор Ася.
Конкурс, по задумке, должен проходить в несколько этапов: первый — внутри вуза, после — городской уровень. «Система сходна со студвесной. У каждого хора должно быть три песни: а капелла, песня с применением необычных режиссерских ходов и последняя — это классическая, к примеру, народная», — продолжает девушка.
Автор ждет критику своей идеи от экспертов форума и надеется, что они внесут коррективы в проект.
Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.
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