В Минфине может появиться антисанкционный департамент

С 28 июля 2018 года Министерству финансов поручена межведомственная координация борьбы с антироссийскими экономическими санкциями.

Соответствующее решение принято кабмином 18 июля 2018 года — постановление № 845 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации ».

Минфин РФ возглавит разработку и реализацию мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юрлиц. Одновременно документ допускает увеличение числа департаментов ведомства с 24 до 25.

В 2014 году инициатором введения санкций с целью международной изоляции РФ стало руководство США . Под его давлением, рискуя понести экономический ущерб, к санкциям примкнули страны Евросоюза , государства Большой семёрки и некоторые другие партнёры США и ЕС. За четыре года список ограничительных шагов в отношении России, её граждан и компаний пополнился сотнями позиций. РФ предприняла ответные действия, в частности, отказавшись от импорта ряда товаров из стран, участвующих в антироссийских санкциях.

24 июля 2018 года стало известно о подготовке в США «всеобъемлющего законопроекта» по усилению давления на нашу страну. Планируется расширение ограничений против энергетического и финансового секторов РФ, в отношении российских олигархов и предприятий с участием госкапитала, санкции против суверенного долга России и российских киберигроков, «создание Национального центра реагирования на российские угрозы». Документ может быть принят до конца года.