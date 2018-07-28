На реконструкцию производства Ил-96-400М выделили 1,32 млрд рублей

В кабмине считают, что принятое решение позволит обеспечить организацию серийного производства самолёта Ил-96-400М и повысить транспортную доступность для населения при одновременном снижении зависимости от закупок иностранных воздушных судов.

Ил-96 — советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт средней и большой дальности. Спроектирован в КБ Ильюшина в конце 1970-х годов. В серийное производство поступил в 1993 году и стал первым отечественным дальнемагистральным широкофюзеляжным воздушным судном. Максимальная вместимость оценивается в 435 пассажиров.