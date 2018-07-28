Кабмин выделил 1,32 млрд рублей на модернизацию производства Ил-96 

«Предоставить публичному акционерному обществу „Объединенная авиастроительная корпорация“ бюджетные инвестиции за счет средств федерального бюджета в размере 1320000 тысяч рублей в виде взноса РФ в уставный капитал корпорации в целях последующего предоставления корпорацией взноса в уставный капитал дочернего публичного акционерного общества „Воронежское акционерное самолетостроительное общество“ на осуществление обществом капитальных вложений в объект капитального строительства „Реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления Ил-96-400М“, — говорится в документе.
Как указывается в справке к документу, проект создания и организации производства модернизированного самолета Ил-96-400М реализуется с 2016 года. Бюджетные инвестиции составили 5,995 миллиарда рублей. Стоимость объекта составит 1,47 миллиарда рублей. Ввести его в строй предполагается в 2020 году.
Реконструкция производственных мощностей позволит обеспечить организацию серийного производства самолета Ил-96-400М, что будет способствовать повышению транспортной доступности для населения при одновременном снижении зависимости от закупок зарубежных воздушных судов.