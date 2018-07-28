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Еще больше жителей Карелии получат бесплатную юридическую помощь
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Еще больше жителей Карелии получат бесплатную юридическую помощь 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Петрозаводск говорит
27 июля заключено соглашение в сфере бесплатной юридической помощи между Государственным юридическим бюро Республики Карелия и Северным институтом (филиалом) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Документ подписали директор Северного института (филиала) ВГУЮ Евгений Петров и начальник Госюрбюро Татьяна Тимофеева в ходе заседания рабочей группы по вопросам оказания бесплатной юридической помощи при Управлении Министерства юстиции России по Республике Карелия. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере оказания гражданам квалифицированной правовой помощи, включая обмен опытом и организацию юридической практики для студентов. Об этом сообает пресс-служба правительства РК.
− Именно на основе таких соглашений мы можем организовать эффективное взаимодействие и работать на благо совершенствования системы оказания бесплатной юридической помощи в республике. Надеюсь, что реализация этого соглашения в дальнейшем принесет положительные плоды для нашей совместной работы,
− подчеркнул значимость документа начальник Управления Министерства юстиции России по Карелии Денис Горшков. Государственное юридическое бюро бесплатно помогает людям, которые не могут заплатить за услуги юристов. Это установленные законодательством льготные категории граждан: пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные семьи и другие лица. В негосударственной сфере аналогичную работу выполняет Юридическая клиника Северного института, в которой студенты под руководством опытных преподавателей консультируют обратившихся к ним по правовым вопросам людей.
По материалам: ptzgovorit.ru
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