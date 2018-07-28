Еще больше жителей Карелии получат бесплатную юридическую помощь

27 июля заключено соглашение в сфере бесплатной юридической помощи между Государственным юридическим бюро Республики Карелия и Северным институтом (филиалом) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России ). Документ подписали директор Северного института (филиала) ВГУЮ Евгений Петров и начальник Госюрбюро Татьяна Тимофеева в ходе заседания рабочей группы по вопросам оказания бесплатной юридической помощи при Управлении Министерства юстиции России по Республике Карелия. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере оказания гражданам квалифицированной правовой помощи, включая обмен опытом и организацию юридической практики для студентов. Об этом сообает пресс-служба правительства РК.

− Именно на основе таких соглашений мы можем организовать эффективное взаимодействие и работать на благо совершенствования системы оказания бесплатной юридической помощи в республике. Надеюсь, что реализация этого соглашения в дальнейшем принесет положительные плоды для нашей совместной работы,