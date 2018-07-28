Владимир Васильев: «Мы должны многое сделать»

Владимир Васильев : «Мы должны многое сделать»27 июля, врио главы Дагестана Владимир Васильев посетил молодёжный исторический форум «Кавказ: наследие», размещённый на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Ласточка» в Карабудахкентском районе.

Форум «Кавказ: наследие» привлек многих представителей молодёжных объединений, активистов студенческих комитетов по делам молодёжи, молодых преподавателей истории из 45 регионов России и нескольких зарубежных стран. Исторический форум организован силами ДРОО «Ассамблея развития гражданского общества» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи РФ.

Руководитель региона осмотрел территорию форума, побывал в воссозданном «Ауле мастеров», на творческой площадке которого можно не только полюбоваться изделиями народного промысла, но и самому попробовать что-то создать на проводимых мастер-классах.

Тимур Гусаев назвал основными целями форума ознакомление с историей Дагестана, Кавказа и ее ролью в истории страны, а также улучшение межнациональных отношений.

Врио Главы РД Владимир Васильев пожелал участником форума реализации задуманного, отметил важность разрушения стереотипов, предубеждений, но не убеждений.

Руководитель региона представил участникам форума заслуженного художника РД Мирисмаила Сеидова, который с ранних лет лишен возможности говорить и слышать и его мать, приглашенных на мероприятие: «Каждый из присутствующих здесь чего-то добился, через что-то прошёл, победил. Вы умеете сконцентрироваться, достигать поставленных целей, конкурировать, побеждать. Есть люди, которых Создатель обделил чем-то, но при этом он дал им такую возможность реализовать себя, что это вызывает почтение, уважение и восхищение. И ты думаешь, кто ограничен: ты или он?» Работы дагестанского художника, представленные на форуме, получили высокую оценку.

В основном молодежь интересовала возможность межрегионального сотрудничества, создание программы по обмену студентами. Врио Главы РД отметил необходимость налаживания работы в данном направлении, ценность знаний и опыта, полученных вне привычных условий, особенно в молодые годы. Глава региона указал на необходимость изменений в структуре работы ряда направлений: «Мы должны многое сделать. Такая работа приводит к потребности в новых кадрах», — заявил Владимир Васильев, призвав молодых людей принять участие в кадровом конкурсе «Мой Дагестан».