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Армия РФ получит новинки в области стратегического вооружен
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В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину

Армия РФ получит новинки в области стратегического вооружен 

News.ru 31 минуту назад
Российская армия в ближайшие годы получит высокоточную технику. Речь в том числе идёт и о новинках в области стратегического вооружения, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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