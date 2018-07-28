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Митинг коммунистов во Владивостоке заинтересовал китайских туристов
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Митинг коммунистов во Владивостоке заинтересовал китайских туристов 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Несколько сот человек, включая иностранцев, сумели собрать под своими красными знаменами представители партии КПРФ на митинге, анонсированном еще в июне. Целый месяц партия вела «рекламную кампанию» и был даже проведен предварительный тематический автопробег по Приморью. В результате на согласованный митинг пришло по данным УМВД по Приморскому краю около 300 человек.
При этом «часть митинга» позже централизованно отделилась и ушла — это были китайские туристы, которые до этого на фоне демонстрантов увлеченно фотографировались вместе с митингующими с аниматором в образе В. И. Ленина.
Митинг был организован против изменений в пенсионное законодательство. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в Государственной Думе в июле. Сейчас депутаты активно принимают предложения по доработке законопроекта.
Средства бюджета, которые появятся в результате изменений в пенсионном законодательстве, пойдут на нужды пенсионеров. Изменения не затрагивают льготные категории граждан. Окончательное решение будет принято после общественных обсуждений и доработок документа не ранее чем через два месяца. При этом КПРФ ни на федеральном, ни на региональном уровне до сих пор не выступили с готовым предложением об оптимизации пенсионной системы.
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