Новый газопровод свяжет Испанию и Францию 

«Мы поручили нашим регуляторам проработать возможности по строительству нового газопровода, так как между странами уже имеются две газопроводные артерии», — цитирует президента агентство Bloomberg.
По словам политика, вопрос энергетических взаимосвязей должен рассматриваться в рамках более широкой стратегии суверенитета и гораздо более широких возможностей по поставкам электроэнергии. Франция планирует закрыть угольные электростанции к 2022 году.
Макрон выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Испании Педро Санчесом после встречи, на которой обсуждались вопросы улучшения энергетических взаимосвязей между Пиренейским полуостровом и Европой.
Стороны также подписали соглашение о грантах ЕС на общую сумму 578 миллионов евро для строительства линии электропередачи, пересекающей Бискайский залив, что позволит в два раза увеличить мощности по обмену электроэнергией между Францией и Испанией к 2025 году.