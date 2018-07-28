Ещё
Новый газопровод свяжет Испанию и Францию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину

Новый газопровод свяжет Испанию и Францию 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
«Мы поручили нашим регуляторам проработать возможности по строительству нового газопровода, так как между странами уже имеются две газопроводные артерии», — цитирует президента агентство Bloomberg.
По словам политика, вопрос энергетических взаимосвязей должен рассматриваться в рамках более широкой стратегии суверенитета и гораздо более широких возможностей по поставкам электроэнергии. Франция планирует закрыть угольные электростанции к 2022 году.
Макрон выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой и премьер-министром Испании Педро Санчесом после встречи, на которой обсуждались вопросы улучшения энергетических взаимосвязей между Пиренейским полуостровом и Европой.
Стороны также подписали соглашение о грантах ЕС на общую сумму 578 миллионов евро для строительства линии электропередачи, пересекающей Бискайский залив, что позволит в два раза увеличить мощности по обмену электроэнергией между Францией и Испанией к 2025 году.
Российская Газета: последние новости
Россияне одновременно увидят противостояние Марса и затмение Луны В Чикаго самолет сел на автомобильную трассу В Петербурге собрались штрафовать на 200 тысяч за прогулки по крышам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заявили о вторжении несуществующей армии на Украину411
Россиянок домогаются, оскорбляют и лишают работы
Дачникам вновь усложнили жизнь65
Прояснилась ситуация с ранением Захарченко283
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной1146
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика В мире
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение